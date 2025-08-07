Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Kermiya geçiş noktasındaki yoğunluğu paylaşarak, sitem etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Candan, "Bunların bu topluma en ufak bir faydası olmadı, olmayacak da...Neyse az kaldı, gideceksiniz..." ifadelerine de yer verdi.