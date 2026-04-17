Ayda 3 Milyar TL Açık

Bu ülkenin neredeyse tek konusu kamu maaşlarının ve emeklilerin gününde ödenmesidir.

Geçmiş yıllarda CTP’nin büyük ortak olduğu hükümetlerde bazı aylarda 2-3 gün gecikmeli maaş ödemeleri olmuştu.

UBP ise CTP’li hükümetlerin birkaç gün gecikmeli maaş ödemesini hep eleştirmişti. Hala da eleştiriyor. Kendilerinin maaşları hiç geciktirmediğini söyleyerek bununla öğünüyorlar.

Son 2 yılda hemen her ay bankalardan borçlanarak maaş ödediklerini gizlemeye çalışıyorlar. UBP zihniyetine göre “maaşları gününde ödemek devletin neredeyse tek görevidir. Neye mal olursa olsun bunu başaran hükümet başarılıdır”.

Bu nedenle her ay milyarlarca Lira borçlanarak maaş ödemektedirler. Elbette bu borcun faizi de var. Bu faizi de maliye bakanı, ya da başbakan kendi cebinden ödemeyecek. Faiz de bütçeden ödenecek.

Üstelik bu ay maliye bakanlığının çıktığı borç ihalesinden elde ettiği borç parayla eskiden aldığı borçların faiz ödemeleri yapılacaktı.

İddialar devletin bu ay maaş ödemeleri için yerli bankalardan borç alamayacağı yönündedir. Bu nedenle hükümet, Ankara’nın talimatıyla TC bankalarından borçlanmanın yollarını arıyor.

Bu talimat gelecek mi yakında göreceğiz?

UBP hükümetinin tek derdi maaşları gününde ödeyerek, geçmişte CTP’nin düştüğü duruma düşmemek.

Ama ülkenin tek derdi bu değil.

Bu ülkeyi neredeyse dünyanın en pahalı ülkesi haline getiren bu hükümetin kendisidir.

Bu nedenle hükümetin küçük ortağının açıkladığı aylık ortalama 3 milyar TL civarında bütçe açığının tek sorumlusu kendileridir.

Son 6-7 yıldır bu ülkeyi UBP-DP-YDP koalisyonları yönetiyor. Ya da yönettiğini zannediyor. Çünkü Ankara’da kurdurulan ve başbakan ve bakanlarının bile Ankara’dan tayin edilen bu hükümetler halkın değil, kendilerini o makamlara atayanların isteklerini yerine getiriyorlar.

Ülkemiz bu sayede dünyanın en pahalı ülkesi oldu. Hayat pahalılığı ödenekleri yanlış uygulandığı için hayat giderek daha pahalı oldu.

KKTC’de HP ödeneği yılda 2 kez ödeniyor. Bu hükümet 2024 yılında yılda 3 kez HP ödeneği verdi. Bunun nedeni seçimli UBP kurultayının aynı yıl Eylül ayında yapılacak olmasıydı.

Bunun yanlış olduğu herkes tarafından söylendi. Ama bu hükümet kimseyi dinlemedi.

HP ödeneği çalışanların geçmiş kayıplarını karşılamak için verilmektedir. Ancak bizde HP ödeneğinin yüzde kaç olacağı açıklandığı anda bu artı maliyet olarak hesaplanır ve tüm mal ve hizmetlere eklenir. 6 ay sonra yeniden aynı senaryo tekrarlanır.

Böylece kamu ve emekli maaşları da, asgari ücret de hem TL bazında, hem de döviz bazında katlanarak artmasına rağmen alım gücü her geçen gün biraz daha azalıyor.

Çalışanlar bırakın geçmiş kayıplarını karşılamayı, yeni kayıplar yaşamakta ve bu sistem alım gücünü koruyacağına tam tersi daha da azalıyor.

Bu düzen kimseye yaramıyor. Ülke pahalı olduğu için ne güneyden, ne kuzeyden, ne de dünyanın başka ülkelerinden bu ülkeye gelen olmuyor.

Bu nedenle bütün kurumlarımız batma noktasına geldi. En önemli sektörlerden biri olan inşaat sektörü hem bu, hem de hükümetin başka yanlışları sayesinde batmamak için çırpınıyor.

Daha ne kadar dayanır bilemem. Ama inşaat sektörü batarsa yalnızca kendisi değil beraberinde bir yığın sektörü de batıracaktır.

O nedenle hükümet aylık 3 milyar TL bularak gününde maaş ödemeye çalışacağına büyük resme bakmalıdır.

Ya da bir an önce erken seçim tarihi açıklamalı ve daha fazla yıkım yaratmadan bu ülkenin yakasından düşmelidir.

Ülkeyi bu ülke insanının seçeceği iktidarlar yönetmelidir.