Avukat Yıldırım’a silahlı saldırıda bulunan Y.B. iki gün poliste tutuklu kalacak
Girne’de hukuk bürosu içerisinde avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırıda bulunan zanlı Y.B. bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, zanlı Y.B.’nin iki gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.
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Girne’de hukuk bürosu içerisinde avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırıda bulunan zanlı Y.B. bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, zanlı Y.B.’nin iki gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.
Girne’de faaliyet gösteren Seyhan Yıldırım’a ait hukuk bürosuna giden Y.B., açtığı ateş sonucu avukat Seyhan Yıldırım’ı sol ayağının diz altından yaralanmıştı. Saldırının ardından kaçan Y.B., polis tarafından Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklanmıştı.
Haber ve Fotoğraf: BRTK
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