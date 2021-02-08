Aşılamada yavaş ilerliyoruz

Fehime ALASYA

COVID-19 salgınında ikinci kez tam kapanma sürecinin yaşandığı şu günlerde gözler yeniden açılım sürecinin nasıl olacağına çevrildi. Sağlıkçılar, yeniden açılım sürecinde aşılanmanın önemine değinerek, bunun yavaş ilerlediği görüşünü paylaştı.

Hayatın normal seyrine dönmesi için toplumsal aşı bağışıklığının da hızla devreye sokulması gerektiğinin altını çizen sağlık çalışanları, aşı uygulamasının daha da yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Aşı uygulamalarının daha hızlı devam etmesi için özel hastane ve sağlık merkezlerinin de devlet kontrolünde sürmesi gerektiği konusunda hemfikir olan sağlıkçılar, mevcut sistemle İlerleyişin çok yavaş olduğunu savundu.

Aşı bağışıklığının hızla kazandırılması gerektiğini savunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, farklı bir bakış açısıyla öncelikle genç, çalışan ve üreten nüfusun aşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Aşı uygulamasında ülkemizde henüz yolun başında olunduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı sürecin yavaş işlediğini savunan bir diğer doktor olurken,

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış ise aşı uygulamasına bir an önce hız verilmesi ve özel hastanelerin de bu sürece dahil edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

SAĞLIKÇILAR: AŞI UYGULAMASI HIZLANMALI

TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Aşılama süreci oldukça yavaş ilerliyor, bir an önce hızlandırılmalı”

“Aşılama süreci oldukça yavaş ilerliyor, bir an önce hızlandırılmalı. Salgının yıllarca süreceği ifade ediliyor, bu bağlamda altyapının güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının çoğaltılması ve aşılanmanın hızlı şekilde yapılması gerek”

Aşılama sürecinin oldukça yavaş işlediğini ifade eden TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, bu sürecin hemen hızlandırılması gerektiği, devlet kontrolünde özel sağlık merkezi ve hastanelerden de yardım alınması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkedeki sağlık sistemiyle ilgili yeterli altyapı hazırlığı yapılmadığı için yeniden kapanma sürecine girildiğini kaydeden Varış, bu yolla pandemiyle başa çıkılamayacağını kaydetti.

Varış, “Salgının yıllarca süreceği ifade ediliyor, bu bağlamda altyapının güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının çoğaltılması ve aşılanmanın hızlı şekilde yapılması gerek” dedi.

Aşılanmanın hızlı bir şekilde ve yaygın olarak yapılması gerektiğine dikkat çeken Varış, bu sayede daha güvenli bir açılma süreci yaşanabileceğini ifade etti.

Özel hastanelerden de yardım alınarak bu sürecin hızlandırılabilineceğinin altını çizen Varış, “Çok hızlı bir aşılama yapılmalı ne kadar çok noktada hizmet verilirse çok daha iyi olur. Devlet kontrolünde özle merkezlerde de aşılanma yapılmalı. Bunu her zaman destekleriz. Bu kamusal bir hizmettir.” Şeklinde konuştu. Varış, bu sayede ülkede daha yüksek toplumsal aşı bağışıklığı kazanılabileceğine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Henüz yolun başındayız ama süreç yavaş işliyor”

“Aşılamada henüz yolun başındayız ama süreç yavaş işliyor. Ne kadar hızlı aşılanırsak eskiye o kadar hızlı dönme şansımız olur. Organizasyon daha iyi yapılmalı ve toplum daha hızlı aşılanmalı”

Aşılanmanın hızına paralel eski yaşantımıza dönme sürecine geçileceğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, “Ne kadar hızlı aşılanırsak eskiye o kadar hızlı dönme şansımız olur. Organizasyon daha iyi yapılmalı ve toplum daha hızlı aşılanmalı” dedi.

Toplumsal bağışıklık kazanılması için aşılanmanın daha hızlı olması gerektiğine değinen Vudalı, “Henüz yolun başındayız ama süreç de yavaş işliyor” yorumunda bulundu.

Devlet denetimi ve otomasyon sistemi ile özel hastanelerde de aşılama uygulamasına gidilmesinin bu süreci hızlandıracağına değinen Vudalı, “Özellikle otomasyon veya online bir sistem devlet kontrolü ve adaletli aşı dağılımı konusunda gerekli” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün açıklamasıyla paralele ölüm oranını azaltmak ve sağlık sistemi yükünü azaltma amacıyla aşılama yapıldığı için öncelikli kategoriye yaşlı ve risk grubundaki kişilerin alınması gerektiğini belirten Vudalı, “Eğer amacımız bulaşın bir an önce önlenmesini sağlamak olaydı o zaman da bu öncelik gözetmeksizin toplumun %60’ını derhal aşılamamız gerekirdi” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü;

“Aşı bağışıklığı hızla olmalı, öncelikle genç, çalışan ve üreten nüfus aşılanmalı”

“Aşı bağışıklığı hızla olmalı, öncelikle genç, çalışan ve üreten nüfus aşılanmalı. Gençler aşılanırsa ülkede daha yüksek toplumsal aşı bağışıklığı kazanırız”

Mutasyona uğrayan virüsün yayılmasına fırsat vermemek ve aşılanmanın topluma daha fazla faydalı olması için toplumsal aşı bağışıklığının da hızla devreye sokulması gerektiğini ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, devletin özel hastanelerden de yardım alarak halkı hızla aşılaması gerektiğini savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Tülücü, aşılanmadaki grupların önceliğiyle ilgili de görüşlerini paylaştı.

“Aşılama mutant virüs yayıldıktan sonraya kalırsa, arzulanan etkinlik olmayabilir.” diyen Tülücü, genç, çalışan ve üreten nüfusun bir an önce aşılanarak, yaşlı olan nüfusa ise uzun süreli dışarı çıkma yasağı konulmasıyla bu sürecin daha rahat atlatılabilineceğine değindi.

Hayatı normale döndürmede rol oynayan büyük kesimlerin hızla aşılaması gerektiğine değinen Tülücü, öğretmen, polis, eczacı, market, fırın, kasap, banka, gümrük, havaalanı, kreşler, internet hizmeti veren çalışanlar, su dağıtıcıları, restoran paket servis hizmeti veren kişi ve hizmet sektörlerinin bir an önce aşılanması gerektiğini kaydetti.

“Gençler aşılanırsa ülkede daha yüksek toplumsal aşı bağışıklığı kazanırız”

Hastalığı yayan ve bulaştıran kesimin özellikle genç nüfus olduğunu dile getiren Tülücü, bu kesimin aşılanmasıyla ülkede daha yüksek toplumsal aşı bağışıklığı kazanılabileceğine dikkat çekti.

Uluslararası istatistiksel verileri de işaret eden Tülücü, “Gösteriyor ki, hastalığı yayan, bulaştıran kesim genç nüfus. O halde neden genç, çalışan, üreten nüfusu aşılayıp, ileri yaş olup çalışmayan nüfusa uzun süreli dışarı çıkma yasağı koymuyoruz. Üstelik genç nüfusta aşı bağışıklığı yüksek olur, yaşlı nüfusta düşük olur... Böylelikle ülkede daha yüksek toplumsal aşı bağışıklığı kazanırız” şeklinde konuştu.