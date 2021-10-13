AŞIDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Covid-19’la mücadele için en önemli savunma aracı olan aşılanma konusunda alarm zilleri çalıyor.

Çünkü en fazla tercih edilen aşı markası olan Biontec tükendi. Şu an elde bulunanlar sadece 12-18 yaş grubundakilerin ikinci dozu için kullanılıyor.

Tek doz kullanılan Johnson aşısı da kalmadı.

Astra Zeneca ise tercih edilmiyor!

Bu yüzden 50 bin doz civarı aşı elde kaldı. Üstelik ‘geri gönderme’ işi de olmadı. Bizim Sağlık Bakanlığı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi vasıtasıyla birkaç kez girişim yaptı ama Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ‘son kullanım tarihi’ yaklaşan Astra Zeneca’ları henüz almadı.

Ekim sonu ‘expire’ olacak bu aşılarla 25 bin insan daha ‘tam aşılanmış’ ve Covid’e karşı bağışıklık kazanmış olabilirdi. Bunun için Sağlık Bakanlığı ciddi bir çaba sarf etmedi, özel bir kampanya yapılmadı. İade de edilemedi ve aşı bekleyen onlarca yoksul ülkeden birine gönderilip oradaki insanların aşılanması sağlanmadı.

Yani Astra Zeneca’lar ne İsa’ya yar olabildi, ne de Musa’ya...

* * *

Sağlık Bakanlığı’nın elinde ilk dozlar için Astra’lar dışında sadece Sinovac aşıları kaldı. Yaklaşık 100 bin doz Sinovac olduğu söyleniyor. Ancak aşılanma sayıları oldukça düştü.

Bakanlığın yayımladığı verilere bakılırsa, günlük aşı sayısı 2 binlere, hatta binlere kadar indi. Bu rakam bir süre önce 4-5 binler seviyesindeydi.

Kuşkusuz bu düşüşte başta Biontec olmak üzere aşıların tükenmesi önemli bir rol oynuyor. Özellikle üçüncü doz aşı için Biontec’in tercih edildiği biliniyor. Zaten bir kısım insan çareyi Güney’de aşılanmakta buluyor.

Türkiye’nin başlarda çok övdüğü Sinovac’tan uzaklaşması ve Biontec’e yönelmesi Kuzey Kıbrıs’ta da benzer bir eğilim yarattı.

Bu da eldeki 100 bin doza yakın Sinovac’a talebin neden düştüğünü izah ediyor.

Oysa kış geldi geliyor. Corona’nın yeni bir ‘dalga’ yaratmaması için uzmanlar ‘tam doz’ aşı ve süresi gelenler için de ‘hatırlatma aşısı’ salık veriyor.

Özellikle Sinovac yaptıran çok sayıda insanın üçüncü doz yaptırması gerekiyor.

Henüz aşılanmamış, ilk dozu yaptırmamışlar da var.

Ancak aşı yok.

* * *

Hem aşı yok, ama galiba bir rehavet de söz konusu...

En son gece yarısı sokağa çıkma yasağı da kaldırılınca, neredeyse hiçbir Covid önlemi kalmadı.

Bunun birkaç sebebi olmalı. En önemlisi aşılanan insanların duyduğu güven... ‘Bana artık bir şey olmaz’ algısı birçok insana hakim...

Diğer bir sebep ise Sağlık Bakanlığı’nın gerekli zamanda gerekli bilgi vermiyor olması...

Birçok ülkeye kıyasla düşük seviyede ama ‘aşı karşıtları’nın da bunda biraz etkisi var.

Ancak geldiğimiz konakta acilen halledilmesi gereken konu, aşı tedariki olmalı.

Özellikle Biontec marka aşıya erişim için girişim yapılmalı...

Başlarda Çin marka Sinovac aşısı kullanan ama sonra Alman-Amerikan ürünü Biontec-Pfizer’e geçen Türkiye’nin elinde KKTC’ye verecek aşı var mıdır? Ne kadar vardır?

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB’den satın aldığı Biontec’lerin durumu nedir? Oradan ne kadar talep edilebilir?

Herhalde Sağlık Bakanlığı bu konuda girişim yapmayı düşünüyordur.

Yoksa vakalar artsın da o zaman mı aklımıza gelecek?

Çok geç olmasın!..

