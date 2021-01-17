Veeee, beklenildiği gibi ‘aşı’ savaşı başladı. Alman aşısı mı ? Çin aşısı mı ? Küba aşısı mı ? İngiliz aşısı mı ?

Milyarlar havada uçuşuyor. Merak etmeyin, rakamlar, bu karmaşa biter bitmez açıklanacak. Bizler de ağzımız açık bakışacağız.

‘Show’ için aşılananlar çok. Özellikle de üst düzey yöneticiler arasında. Obür yanda da, “Aşılanmaya hiç niyetim yok” diyenler de çok.

Medya mı ? Bir karıştırın göreceksiniz. “Yararlı….” diyenler de var, “Bir işe yaramıyor…” diyenler de.

Olan, umutla bekleşen, aklı iyiye karışmış, hatta kararsız masum halka oluyor gene.

***

İnsanlar ‘Hangisi yararlı ?’ tartışması içindeyken Başkanımızdan bir bomba açıklama. Özde “Ben kan düşmanımın aracılığını bile Kabul etmem. AB doğrudan bana versin” diyor…

Yapma Başkan… AB yardım etmeye çalışıyor, sen, hangi limandan gelecek tartışması yaratıyorsun. Halkına da bir sorsan. “Ne malı olduğu, nereden nasıl geldiği umurunuzda mı ?” diye. Dünya, “Ne olur Aşı gönderin…” diye çırpınırken sende iki alternatif var önünde.

Çıkmazlar… Çelişkiler… Sorular…

Tüm dünyada olduğu gibi, bizim buralarda da ‘Virüs Savaşı’ devam ediyor. Yöneticilerin de yönetilenlerin de kafaları her gün biraz daha karışıyor…

Alınan önlemler yeterli mi ? Önlem adı altında getirilen yasaklar doğru mu ?

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‘Virüs Savaşı’ devam ede dursun, Kıbrıs’ta çözüm için çabalar da devam ediyor. Umutla uğraşan aracılar yine devrede…

Rum, inat ve hırsları yüzünden neler kaybettiğinin hesabını yaptı mı ?

Türk ne istediğini biliyor mu ?

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Güney’de pozitif olay sayısı yüksek. Alınan önlemlerle önlenebilecek mi ? Bu artış Kuzey’e de atlar mı ?

Kuzey’de açıklanan rakamlar gerçek mi ?

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‘Virüs’tür, ‘Çözüm’ çabalarıdır bir yana içimizde de her şey karışık.

Meclis Başkanını bile seçemeyen yeni hükümetimiz ‘Erken Secim’ diyor. Nasıl bir seçim ? Cumhurbaşkanı Seçimi gibi mi ?

Erken Seçim’de, umudunu artık yitirmiş ve “sandığa gitmeyeceğim” diyen seçmenler nasıl ikna edilecek?

Bu soruları cevaplayabilecek kim ?

Sokak Ağzı

“Başkanımız, AB aşıları için şartını söyledi. Çin aşıları Anavatanından geleceği için ona itirazı yok.”

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“Acaba dersiniz, Ers Çin’den, aşılar karşılığı KKTC’yi tanıma sözü aldı ?”

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“Bazılarına bir olayı hatırlatmak isterim. Trump da gümbür gümdür oturduydu koltuğa. Ama şimdi gümbür gümbür gidiyor.”

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“Hala anlayamadım. Aşı mecburi mi olacak ? Benim niyetim yok da onun için soruyorum.”

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“Aradan yıllar geçti Türkiye’de hala FETÖ baskınları, FETÖcü tutuklamaları devam ediyor. Ne örgütmüş meğerse. İnsanın, yoksa bahane mi ediliyor diye sorası geliyor.”

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“Türkiye futbol takımlarının çoğunda Türk oyuncu sayısı 3 veya 4’ü geçmiyor. Hala Türk Takımı mı diyorsunuz bunlara ?”

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“Meclis Başkanıymış Erken Seçimmiş. Hikaye. Ne umutlanın ne de çözüm düşünün. Daha annamadınız ? Anavatan ne derse ve ne isterse o olacak.”

Anlayana

“Ahlak ve namus denince sadece kadınlardan konuşmaya başlayan herkes, ahlaksız namussuzlardır” (Frida Kahlo)