Arıklı: “X-Ray cihazının kontrol oranı üzerinden bir yerleri vurmaya kararlılar”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP–YDP–DP Hükümeti’nin 190 bin TL’lik “kurdeleli” töreniyle hizmete giren Mağusa Limanı’ndaki X-Ray cihazının, TIR içinde saklanan ‘tetikçiyi’ görmemesine ilişkin yaptığı açıklamayı YENİDÜZEN’in çarpıttığını iddia etti.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazetecilik anlayışını eleştirerek dikkat çekici bir hikâyeye yer veren Arıklı, “Gazetecilerin işlerine gelmediğinde, meseleleri nasıl çarpıtabildiği ile ilgili meşhur fıkradır.” ifadelerini kullanarak şu örneği aktardı:

“Papa New York’a gitmiş. Uçaktan iner inmez bir gazeteci sormuş: ‘Efendim, New York’ta genelevi de ziyaret edecek misiniz?’ Papa şaşkınlıkla: ‘New York’ta genelev var mı ki?’ diye cevap vermiş. Ertesi gün, Papayı sevmeyen gazetenin manşeti şu olmuş: ‘Papa New York’a iner inmez genelevin yerini sordu.’

X-Ray cihazının günlük kapasitesinin 25-30 tır olduğunu, ancak limana günlük ortalama 200 tırın geldiğini yineleyen Arıklı, YENİDÜZEN’in haberine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“X-Ray cihazı gelmeden önce bu ülkeye gelen tırlar nasıl kontrol ediliyordu? X-Ray’e sokulmayan diğer araçlar kontrol edilmemiş mi oluyor? Sevgili gazeteci arkadaşlar, başka ülkelerde de gümrükçüler her aracı değil, şüphelenilen veya ihbar olan araçları X-Ray’e sokar. Bu oran genellikle %5’tir. Bizde ise %10’a ulaşmıştır. Bu, diğer araçların kontrol edilmediği anlamına gelmez. Onlar da klasik yöntemlerle kontrol edilir.”

Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın BRT'deki açıklamasını hatırlatarak, konu üzerinden gündem yaratmaya çalışanların olduğunu iddia etti, "X-Ray cihazının kontrol oranı üzerinden bir yerleri vurmaya kararlılar. Hayırlısı diyelim" şeklinde konuştu.