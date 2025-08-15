Araç alev aldı, anne ve çocukları canlarını güçlükle kurtardı

Recep DAL

Lefkoşa-Girne ana yolunda seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan anne ve üç çocuğu, canlarını güçlükle kurtardı.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeyken aniden alev alan araçtaki yangın, kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki araziye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hem araç hem de arazi yangını söndürüldü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Yangından kurtulan anne, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, aracı yalnızca bir gün önce satın aldığını belirterek, “Alevleri gördüğüm anda çocuklarımı alıp hızla araçtan indim, uzaklaştık. Çok korktuk” dedi.

Polisten yangınla ilgili açıklama

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı’ndan yangının detaylarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, yangının aracın motor bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu çıktığı bildirildi.

Polis, yangının yol kenarında bulunan kuru otlara sirayet etmesi sonucu yaklaşık 300 metrekarelik alan içerisindeki kuru otların yandığını da açıkladı.

Soruşturma devam ediyor.