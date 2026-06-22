“AÖA yasasında yapılmaya çalışılan değişiklik, ülkenin eğitim sistemine vurulmak istenen bir darbedir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı (KTTB) Ceyhun Dalkan, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) yasasında yapılmaya çalışılan değişikliğin, liyakatsız ve siyasi amaçla yapıldığını belirterek, öğretmenlere ve eğitim sendikalarına destek belirtti.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, değişikliğin, bu ülkenin eğitim sistemine vurulmak istenen bir darbe olduğunu söyleyerek, “Herhangi bir kurumun veya yapının, bu ülkenin en köklü eğitim kurumlarından Atatürk Öğretmen Akademisi’nde torpil, siyasi kayırmacılık ya da kişisel çıkar ilişkilerine araç haline getirilmesi kabul edilemez" dedi.

Bu tür uygulamaların bireysel haksızlıklara yol açtığını ve toplumun eğitim kurumları, meslek örgütleri ile kamu yönetimine duyduğu güveni derinden zedelediğini belirten Dalkan, usulsüz akademik süreçlerin, liyakat ilkesini ortadan kaldırarak kamusal hizmetlerin niteliği ile kalitesini tehdit ettiği kaydetti.

Dalkan, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Türk hekimler olarak, ülkemizin geleceğinin; torpilin değil emeğin, ayrıcalığın değil adaletin, siyasi yakınlığın değil liyakatin esas alındığı bir sistemle güvence altına alınabileceğine inanmaktayız. Bu noktada, verdikleri mücadelede Kıbrıslı Türk öğretmenlerin, eğitim sendikalarının yanında olduğumuzu açıkça belirtmek isteriz.”