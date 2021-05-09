Tatsız, huzur bozucu her türden olaylar yaşadığımız bu günlerde, yazacak o kadar çok şey var ki… Ama herşeyi bir kenara itip Anneler Günü’nü konu yapalım bugün ve öncelikle de tüm annelerin bu özel gününü kutlayalım.

Tüm annelerin, mutlu, sağlıklı, tüm sevdikleriyle birlikte daha nice Anneler Günü yaşamalarını dilerim.

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‘Özel Gün’ler zaman geçtikçe çoğaldıkça çoğalıyor. Saymamızın bile çok zor olduğu yüzlerce ‘Özel Gün’ var bir yıl boyunca. Ama bunlar içinde en ciddiye alınanı sanırım Anneler Günü…

İlk Anneler Günü kutlama geleneği Antik Yunan’da başlamış. Hemen ardından Antik Romalılar da başlamışlar Anneleri özel tarihlerde özel şekilde anmaya. Her yıl Mayıs ayının ilk Pazar günü, kutlamalarının yaratıcıları ise Amerikalılar. 1914 yılında Kongre’den de geçirilmiş ve her yıl aynı günde resmen kutlanmaya başlanmış. Ardından da bu tarih (Mayıs ayı ilk Pazar günü) dünyanın birçok ülkesinde (Türkiye-Kıbrıs dahil) kabul görmüş.

Ama lütfen dikkat…’Birçok ülkesinde’..Yani hepsinde değil. Örneğin, Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bulgaristan, Roanya gibi ülkelerde Anneler Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanıyor. Önemli sayıda Arap ülkesinde, 21 Mart’ta… Fransa, İsveş, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde ise her yıl Mayıs ayı son Pazar günü geçerli özel gün olarak kabul ediliyor.

Aslında önemli olan tarih değil değil mi ? Önemli olan annelere her gün saygı göstermek. Özel gün ise bir ekstra sadece.

Evet bugün Anneler Günü…

Bir eli yağda bir eli balda olan annelerin de… Çocuğu veya çocuklarının açlıktan ölmesini izleyen annelerin de… Masa başında verilen kararlarlarla çocuklarını savaş alanlarına gönderen, kaybeden annelerin de… Saraylarda yaşayan saraylardan çıkmayan annelerin de…. Evine, çocuklarına bir sokum ekmek götürebilmek için çırpınan, amelelik yapan annelerin de… Siyah annenin de, sarı annenin de, beyaz annenin de Anneler Günü….

Kutlu olsun…

Sokak Ağzı

“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip 97 bin küsur Kıbrıslı Türk varmış. Ben 150 binden fazla diye biliyorum. İster 100 bin olsun isterse 150. Ne farkeder. O listede kimler var kimler ? Hani şu, meşhur milliyetçilerimiz arasından Sadece benim bildiklerim on-oniki kadar. Sayın Tatarn da dahil.”

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“İsteseniz de istemeseniz de biz hala Kıbrıs Cumhuriyeti’nın kurucu ortaklarıyız. Yeni bir anlaşma olmadıkça da bu böyle devam edecek. O pasaport da Rum pasaportu değil, benim ortağı olduğum Cumhuriyeti pasaportudur.”

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“50’lerden beri pes edip İngiltereye,Avusturalyaya, Kanadaya gaçıp yerleşen Kıbrıslı Türklerin sayısı yüz binler. Şimdi gaçacak yer da yog. Umarım yakınlarda Suriyeli göçmenlerin durumuna düşmeyik.”

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“Bir siyasimiz BRT’nin siyasilerin çiftliği haline geldiğini söylemiş. Geç kaldı. Şimdi farketti daha ? BRT yıllardır iktidarların çiftliği durumundadır be gardaş.”

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“Savaş, virüsü yenme savaşı değil, aşıdan kaç para kazanılacak savaşına dönüştü. Rakamlara ve ortada dönen paraya dikkat.”

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“Başkanımızın Güney KIbrıs Rum Cumhuriyeti pasaportu da var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaportu da. İngiliz Pasaportu da varsa şaşırmam.”

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“Müjde. Çağdaş kerhanelerin de açılmasına izin çıktı. Artık gizli kaçamaklara gerek kalmayacak.”

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“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu hiç işime yaramadı. Nasıl iade edebileceğim konusunda bilgisi olan var mı?”

Anlayana

“En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimelerdir.” (Rudyard Kipling)