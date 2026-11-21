Anket yapmak ve yayınlamak yasak mı?

Yapmak yasak değil ancak 21 Kasım’dan itibaren yayınlamak yasak!

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Yayınlayan olacak mı?

Koskoca medya kurumları bile bu suçu geçmişte işledi ve yayınladı!

Şu anda dijital gazete enflasyonu içerisinde elbette aradan birileri mutlaka çıkıp ‘seçmen yönlendirme çabası olarak’ yayınlatacak ve karşılığında parasını da alacaktır!

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Yargımız elbette yayınlayana ‘- kim olduğunu bulursa’ - ceza verecektir ama onlarca sözde dijital haber platformu ne yazık ki künyesizdir! Ara da bul!

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Kim hazırlıyor bu sözde sayfa ya da siteleri?

Bilmiyoruz!

Tahmin edebiliyor muyuz?

Ne kadar doğrudur ki tahminlerimiz?

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Peki anketler bir tahmin midir?

Çok sağlıklı yapılırsa, yapanlar bilinirse, güvenilen kişilerse ki mesela Metron veya Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) benim için çok güvenilirdir…

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Neyse!

Anket konusu bizimkisi gibi demokrasi sıkıntılı toplumlar bir yana; tüm demokratik toplumlarda önemli bir tartışma alanıdır.

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Sağlıklı seçim anketleri yalnızca partilerin oy oranlarını ölçen araştırmalar değildir; aynı zamanda seçmenin davranışını, siyasi partilerin stratejilerini ve kamuoyunun gündemini etkileyebilen araçlardır.

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Seçim anketleri özellikle KKTC’de bir yandan ‘seçmeni yönlendirme’ aracı olarak düşünülür ama öte yandan partilere ciddi anlamda yol göstericidir…

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Nereye, hangi kitleye, hangi coğrafi bölgeye siyasi veya KKTC koşullarında ‘maddi’ yatırım yapılması gerektiğini gösteriyor olabilir!

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CTP, çok büyük bir anket yaptırdı…

Her siyasi partinin bütçe ayırıp çok sağlıklı ve güvenilir anket yaptırması şarttır…

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Halkın ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, Gıbrız meselesi ve diğer konulardaki beklentilerini öğrenip, ona göre ‘popülist’ de olsa siyaset belirlenmesine yardımcı olabilir…

Ve anladığım kadarı ile CTP, seçim süreci öncesinden bunu düzenli olarak yaptı…

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Burada CTP’yi kutlamak da gerekir…

Tarihi bir disiplin görüntüsü sergiledi; müthiş bir liderlik örneği ortaya koydu ve bana göre, izlediğim tüm seçim dönemlerinden çok daha kaliteli bir kampanya hazırladı…

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Olması gereken buydu!

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UBP’de ise dışarıdan bakıldığı zaman, ülkenin ruhunu bilmeyen AKP profesyonellerine ‘ruhunu’ teslim etmiş bir görüntü söz konusu!

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İngiltere’de de siyasi partiler çok sık anket yaptırır…

Hem üç aşağı iki yukarı oy potansiyellerini görebilirler, hem de vatandaşın ne istediğini daha kolay anlarlar!

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Ona göre de siyaset geliştirirler!

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İstatistik bilimi der ki; ‘… Anketi yaptıran kurum açıklanmamışsa, araştırmayı yapan şirket belirtilmemişse, örneklem büyüklüğü ve araştırma tarihi paylaşılmamışsa, hangi yöntemle veri toplandığı bildirilmemişse, hata payı ve araştırmanın en ince ayrıntısı belirtilmemişse, o anket güvenilir değildir; saçmalıktır!’

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Anket sonuçları kesin seçim sonucu değildir elbette ancak 2016 yılında Danimarka'da yapılan bir araştırmada, bir partinin anketlerde yükselişte olduğunu öğrenen seçmenlerin o partiye yönelme eğiliminde olabildiği görülmüş!

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Tekrar gibi olacak ama anketin hangi bilimsel yöntemle yapıldığı, kim tarafından finanse edildiği çok önemlidir!

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Bana göre yayınlanması, müşterek bahis konusu varsa çok önemlidir ki mesela İngiltere’de seçim sonuçlarına çok ciddi bahis yatırılır! Bizde bu yoktur!

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Haliyle bence anket sadece yaptıran siyasi partiye yol çizmesi açısından değerlidir… Gerisi tahmindir!

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En gerçekçi sonucu 6 Aralık akşamı göreceğiz!

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Yukarıda bir UBP değerlendirmem var…

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Ülke ruhunu bilmeyenlere ruhunu teslim eden UBP’den söz ettim!

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İnanılmaz bir kampanya rezaleti!

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‘Onu yaptık, bunu diktik’ler tutmadı; bedelli askerlikle yatıp, bedelli askerlikle kalkıyorlar!

Ağır çaresiz bir görüntü!

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Ama hepsinden önemlisi, Türkiye’deki mevcut siyasi yapının verdiği ‘hatalı’ değerlendirme atmosferi!

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AKP’nin ipi ile kuyuya inen Ersin Tatar örneği varken; KKTC’deki T.C. kökenli seçmenleri aynı iple kazanmaya çalışmak komiktir!

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AKP’nin kodamanları veya elemanları UBP yönetimi üzerinde etkili olabilir ama KKTC seçmeni buna oy vermez!

Verseydi Tatar neredeyse 1 milyar TL civarında olduğu söylenen maddi destekle yüzde 35’e takılmazdı!

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İki hafta kaldı!

Birçok vatandaş, UBP’nin özellikle yeni adaylarını tanımıyor!

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Parti etkinliklerinde bu yeni adaylar görünür olabilir ancak mesela billboardlarda adaylar yok!

Sosyal medyada adaylar yok!

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Mağusa’da belediye başkan adayı Koral Bozkurt, kendi popülaritesi ve gücü ile çok ciddi atak yapmış ve belki de Mağusa tarihinin en başarılı belediye başkanı olan Süleyman Uluçay ile İngilizlerin dediği gibi ‘neck to neck’ yarışıyor ama ortada parti yok!

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Lefkoşa Belediye Başkanlığı yarışında da parti yok!

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İzliyoruz!

Hem de garip bir heyecanla!

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Bu arada yazıyı tamamlamadan bir ilginç konudan daha söz edelim istiyorum…

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Bu konu ile alakalı çok ciddi kişisel arşiv tutan bir arkadaşım anlattı; seçmen listelerinde ciddi sayıda ‘ölü’ var!

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Mesela annem ve babam hala seçmen!

2024’te babam, 2025’te annem vefat etti; Allah rahmet eylesin!

Tahtalıköy Sandık No 003’te mi oy kullanacaklar?

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Diyeceğim o ki, bu seçmen listesi de nüfus gibi aslında ‘net’ değil!

Ve herkes dikkatli olsun; annem veya babamın kimliği ile gidip oy kullanacak değilim de kullanabilecek olanlar olmaz mı?

İyi pazarlar canlarım!