Aniden rahatsızlanan 81 yaşındaki Soyel hayatını kaybetti

Yeniceköy’de yaşayan İlkay Soyel (K-81) dün evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Soyel’in ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceğini belirtti.

Soruşturma devam ediyor.