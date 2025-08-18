Aniden rahatsızlanan 81 yaşındaki Soyel hayatını kaybetti
Yeniceköy’de yaşayan İlkay Soyel (K-81) dün evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, Soyel’in ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceğini belirtti.
Soruşturma devam ediyor.
