Altın İskender, ”Happy Holidays” filmine gitti
65. Selenik Uluslararası Film Fesitvali, Selanik Limanı’nda yer alan festivalin salonlarından Warehouse C’de yer alan ödül töreni ve sonrasında Olimpion Tiyatrosu’ndaki kapanış filmi ”The End” gösterimi ile kapandı.
Murat OBENLER / Selanik
65. Selanik Uluslararası Film Fesitvali, Selanik Limanı’nda yer alan festivalin salonlarından Warehouse C’de yer alan ödül töreni ve sonrasında Olimpion Tiyatrosu’ndaki kapanış filmi ”The End” gösterimi ile kapandı.
Uluslararası Yarışmada en iyi filme verilen Altın İskender-Theo Angelopoulos Ödülü’nü Scandar Copti’nin yönettiği Happy Holidays filmi (Gerekçe: Toplumları bölebilecek ulusal, toplumsal cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin karmaşıklığını tam olarak açığa çıkaran farklı anlatıları ve bakış açılarını karmaşık bir şekilde örmek ve geleceği genç bir kadının yüzünde gösterdiği için) aldı.
Uluslararası Yarışma Ödülleri
Altın İskender-Theo Angelopoulos Ödülü: Happy Holidays(yön: Scandar Copti)
En İyi Yönetmen- Gümüş İskender Ödülü : Leonardo Van Dijl ( Julie Keeps Quiet filmi ile)
En İyi Erkek Oyuncu: Mahmood Bakri (To a Land Unknown-yön Mahdi Fleifel)
En İyi Kadın Oyuncu: Joana Santos ( Laura Carreira’nın On Falling filmi ile)
MEET THE NEIGHBORS+ AWARDS
Altın İskender-Michel Demopoulos Ödülü:Vittoria-yön:Alessandro Cassigoli ile Casey Kauffman
En İyi Yönetmen- Gümüş İskender Ödülü: Laila Abbas- Thank You for Banking With Us filmi ile
En İyi Erkek Oyuncu: Volodymyr Kravchuk-U Are the Universe-yön:Pavlo Ostrikov
En İyi Kadın Oyuncu: Antonia Zegers, The Exiles-yön: Belén Funes
Özel Mansiyon Ödülü: Elvira Lara,The Exiles Yön: Belén Funes
Özel Mansiyon Ödülü: Killerwood-yön: Christos Massalas
>>FILM FORWARD AWARDS
Altın İskender Ödülü: Universal Language-yön: Matthew Rankin
En İyi Yönt. Gümüş İskender: Noaz Deshe-Xoftex filmi ile
Özel Mansiyon Ödülü: Maldives-yön: Daniel Bolda
IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA AWARDS
Altın İskender Ödülü: Play Life-yönt: Žilvinas Naujokas, Vilius Petrauskas, Mantas Pronckus, Donatas Ulvydas
Özel Mansiyon Ödülü: Journey of Piraeus-yön: Filippos Tsitos
PODCAST COMPETITION AWARDS
En İyi Podcast Ödülü: Friends in Liminal Spaces -yön: Anastasia Sotiropoulos
Özel Mansiyon: A Story Told by the Mountains-yön:MASH (Christos Kapenis & Katerina Anastasiou)
MERMAID AWARD
LGBTQIA+ Temalı Filmlere verilen En İyi Mermaid Ödülü: All Shall Be Well-yön: Ray Yeung
SMART7 AWARD
The Smart7 Ödülü: It’s Not My Film-yön: Maria Zbąska
FOS AWARD
Yannis Karampampas- yönt Penny Panagiotopoulou’nun Wishbone filmindeki rolü ile
Eva Samioti & Myrto Meitani-Kastrinaki yönt:Orfeas Peretzis’ın Riviera filmindeki rolü ile
ALPHA BANK ACCESSIBILITY AWARD
The Alpha Bank Accessibility Award: yönt Leonard Mink ve oyuncu Ben Kermer(Tremolo)
HELLENIC BROADCASTING CORPORATION AWARDS
En İyi Orijinal Müzik: Yannis Veslemes / Maldives
FIPRESCI Ödülü: Riviera-yönt: Orfeas Peretzis
Yunan Parlamentosu “İnsani Değerler” Ödülü: Julie Keeps Quiet-yön:Leonardo van Dijl
Yunan Film ve Görsel Sanatlar Merkezi Ödülleri
Yön:Kostis Charamountanis- Kyuka Before Summer's End
En İyi Mekan Ödülü: Marios Dimopoulos & Niki Saliagopoulou - Riviera
J.F. COSTOPOULOS Vakfı Ödülü
Arcadia -yönt: Yorgos Zois
FINOS FILM AWARD
Kyuka Before Summer’s End yönt: Kostis Charamountanis
THE FIPRESCI AWARDS
Jüriler:Senem Erdine,Manuel Halpern ve Yannis Zoumboulakis
Uluslararası Yarışma: Arcadia -yönt: Yorgos Zois
En İyi Yunan Filmi: Riviera-yön Orfeas Peretzis
Yunan Film Eleştirmenleri Derneği-PEKK Ödülleri
Meat -yön: Dimitris Nakos
WIFT GR Ödülü: Sugar Island -yön: Johanné Gómez Terrero
CREW UNITED Ödülü: Dimitris Nakos, Meat filmi ile
Gençlik Jürisi Ödülleri:
Kyuka Before Summer's End -yön:Kostis Charamountanis
Özel Ödül: Meat-yön: Dimitris Nakos
FISCHER Seyirci Ödülleri
Fischer Audience Award – Uluslararası Yarışma:
To a Land Unknown -yön: Mahdi Fleifel
Fischer Audience Award - Meet the Neighbors+:
The Mohican-yön: Frederic Farucci
Fischer Audience Award - >>Film Forward:
Kyuka Before Summer's End -yön: Kostis Charamountanis
Fischer Audience Award - Official Selection:
Ghostlight -yön: Alex Thompson & Kelly O'Sullivan
Fischer Audience Award “Michael Cacoyannis” - Greek Film Festival: Wishbone-yön: Penny Panagiotopoulou
AGORA Ödülleri
The Crew United Award:Vasilis Zlatanos
Thessaloniki State Symphony Orchestra Ödülü:John Konsolakis
CROSSROADS CO-PRODUCTION FORUM AWARDS
Two Thirty-Five (2|35) ,Ödülü: THE HUNCHBACK(Kambur) YÖN: Ahu Öztürk, Yapım: Pınar Aydın-Leyla Film, Türkiye
CNC-Centre national du cinéma et de l’image animée: PASSPORT Yön: Rakan Mayasi
The Greener Screen Ödülü: THE HUNCHBACK-Yön: Ahu Öztürk, Yapım: Pınar Aydın-Leyla Film,Türkiye- THE APPALLING HUMAN VOICE OF THE ANIMALS Yön:Neritan Zinxhiria
The ArteKino International Award:FOG-Yön: Denis Spiridonov
The Finos Film 3,000-euro Ödülü: WAKE (AGRYPNIA) Yön: Thelyia Petraki
The Producer’s Network Accreditation :BLEACH Yön: Kaltrina Krasniqi
The Mediterranean Film Institute Award :THE PASSPORT, Yön:Rakan Mayasi
The MIDPOINT CONSULTING Ödülü:THE SIDE EFFECTS OF TRUSTING LIFE-Yön: Ahmad Ghossein
The EAVE THESSALONIKI Award: Konstantinos Koukoulis for African Grey
ONASSIS FILM AWARD: AFRICAN GREY-Yön: Yorgos Gousis
AGORA WORKS IN PROGRESS Ödülleri
Authorwave Post-Production Award - BEARCAVE Yön-Senarist: Stergios Dinopoulos, Krysianna Papadakis
119 Marvila Studios Award- LIFELIKE-Yön: Ali Vatansever, Yapımcı: Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden Özdemir - Terminal Film, Aytun Aktan Bahçeci - Aktan Görsel Sanatlar, Co-production: Antigoni Rota - Foss Productions, Türkiye-Yunanistan
The ERT Agora Works in Progress Award: PATTY IS SUCH A GIRLY NAME Yön: Giorgos Georgopoulos