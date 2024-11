Altın İskender, ”Happy Holidays” filmine gitti

Murat OBENLER / Selanik

65. Selanik Uluslararası Film Fesitvali, Selanik Limanı’nda yer alan festivalin salonlarından Warehouse C’de yer alan ödül töreni ve sonrasında Olimpion Tiyatrosu’ndaki kapanış filmi ”The End” gösterimi ile kapandı.

Uluslararası Yarışmada en iyi filme verilen Altın İskender-Theo Angelopoulos Ödülü’nü Scandar Copti’nin yönettiği Happy Holidays filmi (Gerekçe: Toplumları bölebilecek ulusal, toplumsal cinsiyet ve sınıf dinamiklerinin karmaşıklığını tam olarak açığa çıkaran farklı anlatıları ve bakış açılarını karmaşık bir şekilde örmek ve geleceği genç bir kadının yüzünde gösterdiği için) aldı.

Uluslararası Yarışma Ödülleri

Altın İskender-Theo Angelopoulos Ödülü: Happy Holidays(yön: Scandar Copti)

En İyi Yönetmen- Gümüş İskender Ödülü : Leonardo Van Dijl ( Julie Keeps Quiet filmi ile)

En İyi Erkek Oyuncu: Mahmood Bakri (To a Land Unknown-yön Mahdi Fleifel)

En İyi Kadın Oyuncu: Joana Santos ( Laura Carreira’nın On Falling filmi ile)

MEET THE NEIGHBORS+ AWARDS

Altın İskender-Michel Demopoulos Ödülü:Vittoria-yön:Alessandro Cassigoli ile Casey Kauffman

En İyi Yönetmen- Gümüş İskender Ödülü: Laila Abbas- Thank You for Banking With Us filmi ile

En İyi Erkek Oyuncu: Volodymyr Kravchuk-U Are the Universe-yön:Pavlo Ostrikov

En İyi Kadın Oyuncu: Antonia Zegers, The Exiles-yön: Belén Funes

Özel Mansiyon Ödülü: Elvira Lara,The Exiles Yön: Belén Funes

Özel Mansiyon Ödülü: Killerwood-yön: Christos Massalas

>>FILM FORWARD AWARDS

Altın İskender Ödülü: Universal Language-yön: Matthew Rankin

En İyi Yönt. Gümüş İskender: Noaz Deshe-Xoftex filmi ile

Özel Mansiyon Ödülü: Maldives-yön: Daniel Bolda

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA AWARDS

Altın İskender Ödülü: Play Life-yönt: Žilvinas Naujokas, Vilius Petrauskas, Mantas Pronckus, Donatas Ulvydas

Özel Mansiyon Ödülü: Journey of Piraeus-yön: Filippos Tsitos

PODCAST COMPETITION AWARDS

En İyi Podcast Ödülü: Friends in Liminal Spaces -yön: Anastasia Sotiropoulos

Özel Mansiyon: A Story Told by the Mountains-yön:MASH (Christos Kapenis & Katerina Anastasiou)

MERMAID AWARD

LGBTQIA+ Temalı Filmlere verilen En İyi Mermaid Ödülü: All Shall Be Well-yön: Ray Yeung

SMART7 AWARD

The Smart7 Ödülü: It’s Not My Film-yön: Maria Zbąska

FOS AWARD

Yannis Karampampas- yönt Penny Panagiotopoulou’nun Wishbone filmindeki rolü ile

Eva Samioti & Myrto Meitani-Kastrinaki yönt:Orfeas Peretzis’ın Riviera filmindeki rolü ile

ALPHA BANK ACCESSIBILITY AWARD

The Alpha Bank Accessibility Award: yönt Leonard Mink ve oyuncu Ben Kermer(Tremolo)

HELLENIC BROADCASTING CORPORATION AWARDS

En İyi Orijinal Müzik: Yannis Veslemes / Maldives

FIPRESCI Ödülü: Riviera-yönt: Orfeas Peretzis

Yunan Parlamentosu “İnsani Değerler” Ödülü: Julie Keeps Quiet-yön:Leonardo van Dijl

Yunan Film ve Görsel Sanatlar Merkezi Ödülleri

Yön:Kostis Charamountanis- Kyuka Before Summer's End

En İyi Mekan Ödülü: Marios Dimopoulos & Niki Saliagopoulou - Riviera

J.F. COSTOPOULOS Vakfı Ödülü

Arcadia -yönt: Yorgos Zois

FINOS FILM AWARD

Kyuka Before Summer’s End yönt: Kostis Charamountanis

THE FIPRESCI AWARDS

Jüriler:Senem Erdine,Manuel Halpern ve Yannis Zoumboulakis

Uluslararası Yarışma: Arcadia -yönt: Yorgos Zois

En İyi Yunan Filmi: Riviera-yön Orfeas Peretzis

Yunan Film Eleştirmenleri Derneği-PEKK Ödülleri

Meat -yön: Dimitris Nakos

WIFT GR Ödülü : Sugar Island -yön: Johanné Gómez Terrero

CREW UNITED Ödülü: Dimitris Nakos, Meat filmi ile

Gençlik Jürisi Ödülleri:

Kyuka Before Summer's End -yön:Kostis Charamountanis

Özel Ödül: Meat-yön: Dimitris Nakos

FISCHER Seyirci Ödülleri

Fischer Audience Award – Uluslararası Yarışma:

To a Land Unknown -yön: Mahdi Fleifel

Fischer Audience Award - Meet the Neighbors+:

The Mohican-yön: Frederic Farucci

Fischer Audience Award - >>Film Forward:

Kyuka Before Summer's End -yön: Kostis Charamountanis

Fischer Audience Award - Official Selection:

Ghostlight -yön: Alex Thompson & Kelly O'Sullivan

Fischer Audience Award “Michael Cacoyannis” - Greek Film Festival: Wishbone-yön: Penny Panagiotopoulou

AGORA Ödülleri

The Crew United Award:Vasilis Zlatanos

Thessaloniki State Symphony Orchestra Ödülü:John Konsolakis

CROSSROADS CO-PRODUCTION FORUM AWARDS

Two Thirty-Five (2|35) ,Ödülü: THE HUNCHBACK(Kambur) YÖN: Ahu Öztürk, Yapım: Pınar Aydın-Leyla Film, Türkiye

CNC-Centre national du cinéma et de l’image animée: PASSPORT Yön: Rakan Mayasi

The Greener Screen Ödülü: THE HUNCHBACK-Yön: Ahu Öztürk, Yapım: Pınar Aydın-Leyla Film,Türkiye- THE APPALLING HUMAN VOICE OF THE ANIMALS Yön:Neritan Zinxhiria

The ArteKino International Award:FOG-Yön: Denis Spiridonov

The Finos Film 3,000-euro Ödülü: WAKE (AGRYPNIA) Yön: Thelyia Petraki

The Producer’s Network Accreditation :BLEACH Yön: Kaltrina Krasniqi

The Mediterranean Film Institute Award :THE PASSPORT, Yön:Rakan Mayasi

The MIDPOINT CONSULTING Ödülü:THE SIDE EFFECTS OF TRUSTING LIFE-Yön: Ahmad Ghossein

The EAVE THESSALONIKI Award: Konstantinos Koukoulis for African Grey

ONASSIS FILM AWARD: AFRICAN GREY-Yön: Yorgos Gousis

AGORA WORKS IN PROGRESS Ödülleri

Authorwave Post-Production Award - BEARCAVE Yön-Senarist: Stergios Dinopoulos, Krysianna Papadakis

119 Marvila Studios Award- LIFELIKE-Yön: Ali Vatansever, Yapımcı: Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden Özdemir - Terminal Film, Aytun Aktan Bahçeci - Aktan Görsel Sanatlar, Co-production: Antigoni Rota - Foss Productions, Türkiye-Yunanistan

The ERT Agora Works in Progress Award: PATTY IS SUCH A GIRLY NAME Yön: Giorgos Georgopoulos