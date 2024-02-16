Almanya’dan “kayıplar” konusundaki çalışmalara tam destek...

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, geçtiğimiz günlerdeki Kıbrıs ziyareti esnasında Kayıplar Komitesi’nin ara bölgedeki laboratuvarını da ziyaret ederek burada Kayıplar Komitesi yetkilileriyle görüştü, laboratuvarda çalışan bilim insanlarından “kayıplar”la ilgili çalışmalara dair ayrıntılı bilgi aldı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu ziyareti esnasında Almanya’dan Kıbrıs’taki “kayıplar” konusundaki çalışmalarına tam destek belirtti.

13 Şubat 2024 Salı günü gerçekleştirilen ziyarette Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade, Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis ve Üçüncü Üye Sekreteri Bruce Koepke Almanya Cumhurbaşkanı’nı karşılayarak kendisine Kayıplar Komitesi’nin yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ara bölgede gerçekleştirilen bu ziyarette laboratuvarda antropoloji ve genetik uzmanı bilim insanlarından bilgi alan Almanya Cumhurbaşkanı, buradaki çalışmaları etkileyici buldu.

DAYANIŞMA EVİ’Nİ ZİYARET...

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ayrıca iki toplumlu çalışmalarda önemli yeri olan Dayanışma Evi’ni de ziyaret ederek burada Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği AHDR yetkilileriyle görüştü. AHDR tarafından sosyal medya sayfasında paylaşılan açıklamada, bu ziyaretle ilgili olarak şöyle denildi:

“Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi, 12 Şubat 2024 tarihinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşliğindeki seçkin heyeti ağırlamaktan onur duymuştur. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in 'Imagine' projesine desteğini ifade ettiği ve barış eğitiminin değerini vurguladığı bu ziyaret, Almanya'nın Kıbrıs'ta barışın inşasına olan bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir.

2017'de Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle başlatılan 'Imagine' projesi, Kıbrıs'taki toplumların birbirlerine yakınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Proje’nin şimdiki Kıbrıs Türk liderliği tarafından Ekim 2022'de tek taraflı olarak askıya alınmasının da dahil olduğu birçok zorluğa rağmen, proje okul saatleri dışında her iki toplumdan eğitimciler ve öğrenciler arasında diyalog ve iş birliğini sağlamaya devam etmektedir.

AHDR Eş Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Direktörü, Cumhurbaşkanı Steinmeier ve heyetine ziyaret sırasında projenin etkisi ve geniş erişimi hakkında genel bir değerlendirme sundular. Bu ziyaret, tüm paydaşların projeyi başlangıçta planlandığı gibi yürütülmesine yönelik ortak arzusunu vurgulamakta ve Kıbrıslı toplumlar arasında birlik ve diyalog hedeflerine ulaşma konusundaki umudunu yenilemektedir.

AHDR, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın süregelen desteğini takdir ve minnetle karşılamakta ve Kıbrıs'ta eğitim yoluyla barışın geliştirilmesinde 'Imagine' projesinin hassas ve önemli rolünü ilerletmeye ilişkin kararlılığını vurgulamaktadır. Dernek, ayrıca sürekli çaba ve iş birliği ile 'Imagine' projesinin, barış eğitiminde, ayrımcılığın yok edilmesinde ve birlik oluşmasındaki dayanışmanın teşvik edilmesinde anahtar bir rol oynamaya devam edeceğine olan umut ve kararlılığını ifade etmektedir.”

GOETHE ENSTİTÜSÜ’NE ZEYTİN FİDANI DİKTİ...

Almanya Cumhurbaşkanı ayrıca Goethe Enstitüsü’nü ziyaretinde de iki toplumdan Almanya’da burslu olarak okumuş olan genç insanlarla bir araya geldi, Goethe Enstitüsü bahçesine bir de zeytin fidanı dikti. Goethe Enstitüsü tarafından sosyal medya sayfasında paylaşılan haberde şöyle denildi: “İlk kez bir Alman Federal Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ı ziyaret etti. Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Kıbrıs Goethe Enstitüsü yıllardır bir buluşma yeri olarak hizmet veriyor ve bu ziyaret çerçevesinde enstitü, genç Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırumlar’la bir buluşma düzenledi. Buluşmaya katılanların bir kısmı Almanya’da öğrenim görenlerdi, diğer başkaları da Kıbrıslıtürk toplumuna yönelik AB burs programı çerçevesinde seçtikleri AB ülkesinde öğrenim görme olanağı elde etmişlerdi. Etkinliğin sonunda, Federal Cumhurbaşkanı Steinmeier, Goethe Enstitüsü avlusuna bir zeytin fidanı dikti...”

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kayıplar Komitesi laboratuvarında bilgi alırken...

*** KAZILARDA SON DURUM... KAZILARDA SON DURUM...

Lefkoşa’da hapishane yanında yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve gerek 1963-64, gerekse 1974’te “kayıp” edilmiş olan Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılar, hiç kesintisiz biçimde adamızın her iki yanında da devam ederken, Lefkoşa’da, hapishane yanında yeni bir kazı başlatıldığı öğrenildi. Hapishane yanındaki bölgeyle ilgili olarak okurlarımız pek çok kereler bu civarda bir olası gömü yeri bulunduğu, bunun bir toplu mezar olduğu şeklindeki bilgilerini paylaşmışlardı ve hapishane yanındaki bu olası gömü yerini Kayıplar Komitesi yetkilileriyle birlikte çeşitli kereler ziyaret etmiştik. Daha önce de hapishane arkasında bir alanda Kayıplar Komitesi tarafından iki toplu mezar bulunmuş ve toplu mezarlardaki “kayıp” Kıbrıslırumlar’dan geride kalanlar bu mezarlardan çıkarılarak DNA testleri ardından defnedilmek üzere ailelerine iade edilmişti.

KAZILARDA SON DURUM...

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Minareliköy/Neo Chorio Kythreas (Neahorgo Kitrea): 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un, eski su deposunun bulunduğu bir arazide gömülü olabileceği bilgisi doğrultusunda başlatılan kazı çalışmaları son bulmuştur.

*** Lefkoşa/Lefkosia: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un, hapishane yanındaki arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Alsancak/Karava: 1974 kaybı beş Kıbrıslırum'un Alsancak-Karaoğlanoğlu (Karava-Ayyorgi) sınırında bir kuyu içerisinde gömülü olabilecekleri bilgisi ile başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Atlılar/Aloda: 1974 yılında Atlılar toplu mezarına gömülen 37 Kıbrıslıtürk, yine aynı yıl içerisinde Atlılar Köyü'ndeki Şehitliğe nakledilmiştir. Atlılar Şehitliği'ndeki kalıntıları kimliklendirmek amacıyla başlatılan sistematik kazı çalışmaları halen devam etmektedir. 31 Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlara ulaşılmıştır.

*** Değirmenlik/Kythrea (askeri bölge): 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Kızılay/Kızılbaş/Trahona: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'a ait kalıntıların Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde bir evin avlusunda görüldüğü bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında dağınık insan kemiklerine ulaşılmıştır. Kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Malatya/Palaiosofos/Balyosofo: 1974 kaybı bir veya iki Kıbrıslırum'un, Girne Dağları'nın kuzeye bakan cephesinde, ormanlık bir arazide gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Kalavasos/Kalavason: 1974 kaybı bir veya birden fazla Kıbrıslıtürk'ün Kalavason-Mari bölgesinde kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

Lefkoşa'da hapishane yanında başlatılan kazıdan görünüm...