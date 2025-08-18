Alkollü iki şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı
Alsancak’ta kamuya açık bir plajın girişinde, dün, A.A.A.(E-28) ve M.N.(E-32), alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
