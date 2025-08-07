Karşıyaka ve Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi yaralandı, alkollü iki sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, 97 miligram alkollü olan Selahattin Yağız (E-37), bu sabahın erken saatlerinde Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda yönetimindeki YV 890 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizce çembere giriş yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırım üzerine çıkarak elektrik panosuna da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Karşıyaka’da, dün akşam, 220 miligram alkollü olan Murat Akagün (E-49), yönetimindeki VC 286 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizce Şehit Salih Özşehitoğlu Sokağa dönüşe geçti. Araç, o esnada aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen Oğuz Küpeli (E-47) yönetimindeki YC 954 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan VC 286 plakalı araç sürücüsü Murat Akagün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.

VC 286 plakalı araç sürücüsü Akagün aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.