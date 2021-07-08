ALİ KİMDEN?

Ali Bizden’i üniversite yıllarından bu yana yakından tanırım. Aynı fakültenin mezunu olduğumuz gibi İzmir’de birbirimizin evlerinde de az yeyip içip kalmadık.

Meslek hayatımın başladığı 1992 yılında Kıbrıs gazetesinde de yollarımız bir süre kesişti. Epey sonra Cenk ile beraber Genç TV’de yaptığımız ‘TV GAZETESİ’ programında da beraber çalıştık.

Ali farklı görüş ve dünyaya bakış açısıyla birçok konuda anlaştığım ama pek çoğunda da ters düşüp tartıştığım, çoğu zaman da şakalaştığım bir arkadaşım olageldi...

Hala her telefonda ya da yüzyüze buluşmada aynı espriyi yaparız:

Kimdensin be Ali?

Onlardan...

Oysa biz onu ‘Bizden’ biliriz!..

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Türkiye hükümetinin ‘tehlikeli şahıs’ diye nitelediği Ali, Bizden’dir.

En az 30 senedir bildiğim Ali’nin ‘Türkiye milli güvenliği açısından nasıl bir tehdit oluşturduğu’ sorusunu sormak ve bunun peşine düşmek, mizah sanatına karşı saygısızlık olur!

Bu kadar saçma, bu kadar uyduruk, bu kadar alakasız bir suçlama görülmüş, duyulmuş değildir.

Ali terörist midir?

Kaçakçı mıdır?

Hırsız mıdır?

Silah tüccarı mıdır?

Yeraltı örgütü lideri midir?

Hangi fiil ve eylemi ‘güvenlik tehdidi’ oluşturuyor olabilir ki?

Attığı esprili, iğneli tweetler mi?

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Ali Bizden’in Türkiye’ye sokulmaması, 10 ay önce ‘block list’e alınması ve Sabiha Gökçen’de 11 saat kötü muamele görmesi, Ankara yönetiminin yeni bir gözdağı olsa gerektir.

Süratle bir erken seçime gideceği anlaşılan Türkiye’de AKP liderliği Kuzey Kıbrıs’ta da ‘Bizden’ herkesi tertipleme, sindirme, susturma niyetindedir.

Mesaj açıktır: ‘Ağzını açan her kimse, bir şekilde cezalandırılacaktır!..’

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın en yakın çalışma arkadaşlarından birinin seçilmesi rastlantı değildir.

Ali’ye dönük bu hareket, ‘farklı düşünceye tahammülsüzlük ve acımasızlık’ örneğidir.

‘Seyahat özgürlüğü’nün kısıtlanması açık bir insan hakkı ihlalidir.

Bu saatten sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde AKP ve Erdoğan’ın siyasetine itiraz eden herkes ‘potansiyel yasaklı’dır.

Birçok insan ‘Acaba ben de Türkiye’ye gidecek olsam acaba aynı muameleye uğrar mıyım’ diye düşünmeye başlamış durumdadır.

Bir ‘liste’ var mıdır, bilinmez ama ‘liste algısı’ yara

Ankara iktidarına kayıtsız biat etmenin geldiği nokta budur. Ali Bizden’e yapılanların müsebbipleri, toplumun başına atanmışlardır.

Ortada bir ‘rezalet’ vardır.

Her türlü kriminal şahsın elini kolunu sallayarak girip çıktığı KKTC’nin başında oturan ve Ali’ye yapılanlar karşısında kılını kıpırdatmayanların ‘kimden’ olduğu malumdur.

Ama Ali, Bizden’dir!..