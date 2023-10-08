Hamas’ın, 7 Ekim 2023 tarihinde, tarihte görülmemiş bir güçle İsrail’e saldırı başlatmasının adıdır Aksa Tufanı…

Efendim “artık Filistin halkının bundan başka yolu kalmamıştı ve kaybedecekleri de hiçbir şey yoktu” diyen de var; bu ağır savaşın, çöken İsrail iç siyasetini toparlama maksatlı bir “Musevi oyunu” olduğunu öne süren de var!

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Batı medyasındaki sözde tarafsız bazı yayınlara göre, Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistinli İslamcı militan grup Hamas’ın veya Filistin tarafının saldırı başlatmasını tetikleyen asıl sebep, "İsrail'in binlerce yerleşimci tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının artması; Filistin halkına yönelik acımasız ve devam eden saldırganlığı…”

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Ortalık kan gölü!

Bu savaş hemen durmaz, dudrurulamazsa, her iki taraftan çok, hem de çok insanın ölümüne sebep olacak…

Ve kimse kazanmayacak…

Ve İsrail – Filistin sorununu çözmeyecek…

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Bu savaş, Arap Dünyası’nı da içine çeker mi?

Sanmıyorum!

Hatta “çekmez” noktasındayım…

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Türkiye’yi çeker mi?

Türkiye savaşa asla girmez…

Peki, Filistin’e destek verecek kim olabilir?

Arap – Türk ulusları içerisinde, bir tek “Marksist sol gruplar” var…

Ki bu da ilginç…

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Batı medyası?

İngiliz basını, bu satırları kaleme aldığım dün öğle saatlerinde en az 350 İsrailli ve 400 civarında Filistinli’nin öldüğünü yazıyordu…

İsrail dün sabah saatlerinde, 26 askerin operasyonlarda öldüğünü açıkladı… Ölenler arasında 42 yaşında bir de albay var…

Rakam aratacak…

Aralarında kadın ve hatta çocukların da bulunduğu 100 kadar İsrailli’nin esir alındığı, yüzlercesinin rehin olarak tutulduğu belirtiliyor…

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“Hamas başlattı” deniyor…

Sky News, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Hamas kalelerini ‘moloz’ haline getirme sözü verdi” diye haber yayınlıyor…

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Mısr’da polisin İsrailli turistlere ateş açtığı iddiaları da var…

İki İsrailli turistin öldüğü haberleri, Mısır’ın meseleye dahil edilmesi olarak algılanabilir…

Bu arada İsrail’de tatil yapan Kıbrıslı Rum iki grup, dün Larnaka’ya döndü…

Akabinde bu satırları yazdığım Pazar öğle saatlerinde İsrail’e uçuşlar durduruldu…

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BBC’nin bir yorumuna göre, Gazze sınırındaki üç İsrail kasabası Hamas savaşçıları tarafından Cumartesi günü basıldı ve operasyonun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen militan grup hâlâ rehineleri tutuyor ve bazı bölgelerde sokaklarda devriye geziyor…

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Yine BBC’ye göre, “İsrail, tehditle başa çıkabileceğinden emin… Ve her an kara harekatı başlatıp kasabalardaki kontrolü geri alacak…”

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Bir çok haber kaynağına göre, çok ciddi sayıda sivil insan yaşamını yitirecek…

Çünkü, “… Hamas, ciddi sayıda İsrailliyi rehin tutuyor ve bu da İsrail hükümeti için tarihinde hiç karşılaşmadığı eşi benzeri görülmemiş bir durum" olarak görülüyor…

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Neler olabilir?

Bu savaş durmazsa, evet ciddi sayıda İsrailli ölür ama yaklaşık 2,5 milyon Filistinli’nin sıkıştığı Gazze’de tam bir insan katliamı yaşanabilir…

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İngiltere, Amerika ve Fransa başta olmak üzere; bir çok ülkede, küçüklü – büyüklü “Arap – Msülüman” saldırıları başlayabilir…

İngiltere İçişleri Bakanlığı bu konuda “sıfır tolerans gösterecekleri” açıklamasını yaptı ve bazı cılız Filistin destekli gösterilerin durdurulmasını istedi…

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Aralarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bulunduğu bir çok devlet, İsraillilerin uğrayabileceği olası saldırılar karşısında sıkı tedbir aldıklarını açıkladı…

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Bu arada belirtelim, Yunanistan, İsrail’e açık destek verdi, Türkiye iki tarafa “durdurun” çağrısı yaptı. Ersin Tatar da bir şeyler dedi ama kimden yana olduğunu pek anlayamadım… Türkiye Yönetimi gibi “tarafsız” kaldı… Bir tarafta “para”, öteki tarafta “din kardeşliği”; iki arada bir derede kalmak durumu… Neyse!

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Peki bu kanlı ve bir çok uzmana göre “beklenmedik” ani çıkış büyür ve yayılır mı?

“Kimse dertsiz başını derde sokmaz; İsrail bölgeyi kısa sürede kontrolü altına alır ve yapacağı her türlü barbarlıkla ilgili olarak da zemin kazanmış hale gelir…”

Ancak, “… Arap milliyetçiliği uyanır, bu savaş devam eder ve yayılır; bölgede kalmayan huzur, tüm Dünya’yı sarar ve hoş geldin Üçüncü Dünya Savaşı’na kadar uzar…”



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Ben ne mi düşünüyorum?

Her işgal, direniş hakkını da kendi yaratır…

Şiddetle çözüm olmaz, olmamalı ama Filistin halkı son derece çaresizdi…

İsrail, neredeyse 70 senedir tam bir zulüm sergiliyordu…

Geri adım atması gereken İsrail’di…

Bu durumda Hamas haklı mı?

“Başka çare kalmadı” noktasındayım…

Ve umarım yayılmaz, umarım durur, durdurulur…

Ormanlarımız, ağaçlarımız tehlikede mi?

Hafta sonu, bir miktar dolaşma şansı buldum…

Çam kese böceklerinin ve tabii ki susuzluğun ya da yağmursuzluğun veya bir başka deyişle kuraklığın bilemediniz moda deyişle küresel ısınmanın yarattığı tahribat, gözle görülürdür…

Ülkenin bir çok bölgesinde, uzmanların da belirttiği gibi, küresel iklim değişiklikleri nedeniyle yaz mevsimindeki ortalama sıcaklıkların artması, ormanları daha kuru ve yanmaya daha eğilimli hâle getirmiş durumdadır…

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Uzmanlar diyor ki, “… Artan ısı, içerisindeki suyu buharlaştırarak toprağı kurutuyor. Bu da hem bitki örtüsünün tutuşmasını hem de yangınların yayılmasını kolaylaştırıyor”…

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Yangın mevsimini atlattık, umarım yağmur mevsimini, ormanlarımızı sulayacak “yoğunlukta” yaşarız…

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Ama unutmayın, çam kese böceği konusunu yıllardır ihmal ediyoruz…

Zamanı gelmek üzere…

Hatırlatayım istedim…

Çok iyi biliniyor ki, AB, genişleyerek jeopolitik olarak güçlenmeyi hedefliyor… Bazı Balkan ülkeleri, Ukrayna ve Moldova’nın hızlandırılmış bir şekilde üyelikleri gündemde… Peki Türkiye? Türkiye’nin geleceği, Ak Parti’nin ve tabii ki en başta Recep Tayyip Erdoğan’ın “yeni” oluşacak siyasetinde… Bu açıdan, Ak Parti’nin hafta sonu gerçekleştirilen kurultayı çok önemli… “İsrail – Filistin meselesine yaklaşım, Türkiye’nin AB geleceği ve tabii ki Kıbrıs konusu, “yeni siyasette” nasıl ele alınacak? Bu son soruya yanıtı, önümüzdeki günlerde göreceğiz… Erdoğan’ın ya da yeni Ak Parti yönetiminin, Kıbrıs’ta UBP, DP ve YDP’yi kontrol eden bazı “etkili temsilcilerini” değişmesi gündemde… Bu arada belirtelim, Erdoğan, kurultayda kullanılan bin 402 oyun bin 399’unu aldı… 3 oyun geçersiz sayıldığı bildirildi… Tabii ki “hayırlı” olsun!