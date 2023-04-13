AKSA çalışanları polis eşliğinde Teknecik’te: “Grevi kırmaya çalışıyorlar” 

EL-SEN Başkanı Cesurer, Hükümetin grevi kırmak için AKSA çalışanlarını polis eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali’ne soktuğunu söyledi, “Herkes saflarını sıklaştırsın” çağrısında bulundu.



EL-SEN’in itaatiszlik eylemine karşı hükümet AKSA’dan yardım istedi...

AKSA çalışanları, EL-SEN’in grevini kırmak adına polis eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali’ne giriş yaptı.

AKSA çalışanlarının cihazlara müdahale edebilmek için KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’dan onay bekliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, “AKSA ile grevi kırmaya çalışıyorlar. Polis, gerginlik çıkmaması için santral çevresini ablukaya almış durumda. AKSA çalışanları ise içerde, KIB-TEK Müdürü’nden onay bekliyor. Çünkü olası bir arızada biz sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu yüzden yazılı onay talep ettik” dedi.

Cesurer,“Herkes saflarını sıklaştırsın” çağrısında bulundu.

E-SEN üyeleri Teknecik önünde ateş yaktı.