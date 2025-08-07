Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi hizmette
Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu üzerindeki Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan trafik akıllı sinyalizasyon sistemi hizmete alındı.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin, sinyalizasyon sisteminin trafik ışıklarına uymaları istendi.
