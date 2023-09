Adamızdaki insanlığın büyük kaybı: Kallis vefat etti…

Hayatının önemli kısmını, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum “kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunması, bu yerlerin kazılması, kimliklendirilerek ailelerine defnedilmek üzere iade edilmesi için canla başla çalışmaya adayan Ksenofon Kallis, önceki gün hayatını yitirdi. Dali köyünde sekiz çocuklu bir aileden gelen Kallis, gerek Kıbrıslıtürk, gerekse Kıbrıslırum “kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunması için son 30 küsur yıldır çaba göstermekteydi... Kallis, bir süreden beridir kanserle mücadele ediyordu... 73 yaşında hayatını kaybeden Kallis’in cenaze töreni bugün (26 Eylül 2023 – Salı) saat 11.00’de, Dali’deki Evangelistira Kilisesi’nde düzenlenecek cenaze töreni ardından köyü Dali’de toprağa verilecek. Kallis’in cenaze törenine hem Kıbrıslıtürk, hem de Kıbrıslırum “kayıp” yakınlarının katılması bekleniyor...

“KAYIP” YAKINLARIYLA AİLE GİBİYDİ...

1990’lı yılların başından itibaren Kayıplar Komitesi’nde görev yapan, araştırmaları yürüten, “kayıplar” konusunda yapılanların belkemiğini oluşturan Ksenofon Kallis, “kayıp” yakınlarıyla kendi ailesi gibi yakınen ilgilenmekteydi... Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum “kayıplar” konusunda hiçbir zaman ayırım gözetmeyen, konuya her zaman son derece prensipli ve insani biçimde yaklaşan ve “kayıp” yakınlarına her daim eşit biçimde davranan Kallis, her iki tarafta da sevilip sayılan önemli bir şahsiyetti. İnsaniyetini kaybetmeksizin, herhangi bir maddi veya manevi çıkar gözetmeksizin, sessiz sedasız işini yürüterek böylesi bir konuda nasıl davranılması gerektiğine canlı bir örnek olan Kallis, Kayıplar Komitesi’nde Kıbrıslırum Üye Yardımcısı olarak yıllarca görev yaptıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyerek Kayıplar Komitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı. Kallis bundan sonra ise Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiserliği’nde sözleşmeli danışman olarak görev yapmış ve resmi “Kayıplar Listesi”nde olmayan Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum “kayıplar” konusunda çok değerli çalışmalar yürütmüş, kazılar yaptırmıştı. İnsani İşler Komiserliği’ndeki görevi devam ederken, geçen senenin sonunda sözleşmesi yenilenmemiş ve Kallis’in bu alanda çalışmasına da son verilmişti... Kendisine yapılan tüm haksızlıklara karşın prensiplerinden ve insani duruşundan hiç taviz vermeyen Ksenofon Kallis, kendine kişi olarak yapılan haksızlıkları da hiçbir zaman dillendirmemiş, her zaman “kayıplar” konusuna zarar gelmemesi için elinden geleni yapmıştı.

KAYIPLAR KOMİTESİ İÇİN ARAŞTIRMALARI BİRLİKTE YÜRÜTMÜŞTÜK...

Ksenofon Kallis’le yıllar boyunca, gerek Kıbrıslıtürk, gerekse Kıbrıslırum “kayıplar”ın gömü yerlerinin bulunması için birlikte çalışmış, araştırmalarımızı birlikte yürütmüş ve okurlarımızla ve şahitlerimizle birlikte sistematik olarak olası gömü yerlerini Kayıplar Komitesi’ne göstermiştik. Kayıplar Komitesi’nin üst düzey bir yetkilisi olan ve konulara hakim olan, her bir “kayıp” şahsın öyküsünü bizzat araştırıp ayrıntılı biçimde öğrenmiş olan Kallis’e ve Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden dönemin Üye Yardımcısı ve Araştırmalar Koordinatörü veya Kazılar Koordinatörü’ne olası gömü yerlerini göstermiştik. Pek çok “kayıp” şahsın gömü yeri, bu ortak çabalarımız sonucunda bulunarak kazılar yürütülmüş, kalıntılar incelenerek kimliklendirilmiş ve defnedilmek üzere “kayıp” yakınlarına küçük tabutlar içerisinde verilmişti.

ETKİNLİKLERE DE KATILMAKTAYDI...

Kallis, “kayıplar” konusunda düzenlenen çeşitli etkinliklere de katılarak bu konuda duyarlılığın geliştirilmesine mütevazi biçimde katkıda bulunuyordu. Ömrünün çok önemli bir bölümünü “kayıplar” konusuna adayan Kallis, uzun yıllar boyunca yıllık izin bile almaksızın kesintisiz şekilde çalışmaktaydı.

PEK ÇOK GÖMÜ YERİNE GİTTİK...

Kallis ve Kayıplar Komitesi’ndeki muadilleri Kıbrıslıtürk yetkililerle birlikte pek çok gömü yerine giderek buralara okurlarımızı, şahitlerimizi götürmüş, o ve birlikte çalıştığı Kıbrıslıtürk yetkililer, verdiğimiz bilgileri derinleştirecek araştırmalar yürütmüşlerdi. Galatya’dan Eftagomi’ye, Boğaz’dan St. Hilarion’a, Akdeniz’den Mirtu’ya, Yorgoz’dan Hulu’ya, Petrofan’a, Goşşi’ye, Baf’a, Poli’ye, Mağusa’ya, Maraş’a, Derinya’ya, Aya Marina’ya, Mesarya’da Aşşa-Afanya-Sinde, Abohor, Vadili, Eksomedoş, Mora, Tremeşe, Arçoz gibi köylere, Leymosun’a, Larnaka’ya okurlarımızın verdikleri bilgiler ve şahitlerimizin gösterdiği yerleri incelemek üzere birlikte gittiğimiz Kallis ve Kayıplar Komitesi’nin diğer yetkililerine eşsiz bilgiler sağlamıştık, onlar da bu bilgileri en iyi biçimde değerlendirerek ve konuları derinleştirerek pek çok yerde yürüttükleri kazılarda, “kayıplar”dan geride kalanlara ulaşmışlardı...

PİSKOBU’DA ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİ...

Kallis’in Kayıplar Komitesi’ndeki görevine son verildikten sonra çalışmaya başladığı İnsani İşler Komiserliği’nde, resmi “Kayıplar Listesi”nde olmayıp da Kıbrıs’ın güneyinde defnedilmiş olan “kayıp” Kıbrıslıtürkler konusunda gönüllü ve insani işbirliğimizi sürdürmüş ve bu konularda önemli çalışmalar yapmıştık. Bu çerçevede Piskobu’da ve Mandirga’da çeşitli çalışmalar yapmıştık... Kallis, aynı çerçevede Paramal bölgesinde de çeşitli çalışmalar yürütmüştü... Ancak ömrü ne yazık ki bu çalışmaları sonuca ulaştırmaya yetmedi... Kanser onu bizden alıp götürdü...

ADAMIZDAKİ İNSANLIĞIN KAYBIDIR BU...

Kallis’in kaybı, adamızda insanlığın kaybı... O, insaniyetin ne olduğunu bizzat kendi hayatıyla, örnek olacak biçimde herkese gösterdi ve bunu gösteriş yapmaksızın, sessiz sedasız ve insani biçimde sergiledi...

Işıklar içinde uyu, huzur içinde yat değerli arkadaşımız Kallis...

Çok değerli arkadaşımız Mustafa Gürsel’in onun hakkında yazdıklarıyla bu yazıyı noktalamak istiyoruz... Mustafa Gürsel, Kallis’in vefatı üzerine sosyal medya sayfasından şunları paylaştı:

“...Çok üzüldüm. Bu Kıbrıs’ın çok iyi bir evladıydı. Kıbrıs insanına, özellikle kayıplar konusunda çok emeği geçti. Hem gönlü güzeldi, hem de bilgiliydi. Onunla birkaç kez konuşma fırsatı buldum. Bunun için kendimi şanslı sayarım. Güle güle Kallis. Işıklarda ol. Huzurla dinlen. Sana söz: Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Hediyen olan incir fidancığını da ağaç yapacağım. Gözüm gibi bakıyorum ona zaten. Şimdi çok daha değerlidir...”

*** İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Katliam Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”:

“Kallis, kayıplar konusuna etnik kökenine bakmaksızın yaklaştığını insancıl biçimde göstermiştir...”

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Katliam Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiriliz” liderleri Hristos Eftimiu ile Hüseyin Rüstem Akansoy, dün yaptıkları yazılı açıklamada, Kallis’in vefatı nedeniyle üzüntülerini belirttiler, “Kallis, kayıplar konusuna etnik kökenine bakmaksızın yaklaştığını, insancıl biçimde göstermiştir” dediler.

Açıklamada şöyle denildi:

“İki Toplumlu Kayıp Yakınları, Katliam Kurbanları ve 1963-74 olaylarının diğer kurbanlarının oluşturduğu “Birlikte Başarabiliriz” örgütü, derneğimizin çok değerli arkadaşı Ksenofon Kallis’in hayatını yitirmesinden ötürü derin üzüntü duymaktadır. Kallis, hem Kıbrıslıtürkler, hem de Kıbrıslırum kayıplar için eşit derecede kaygı duymuş ve onların gömü yerlerini araştırırken de eşit derecede çaba göstermiştir. Gömü yerlerini araştırırken bilgi toplama çabalarında tüm olası yolları araştırmakta inatçı bir kararlılık sergilemiştir.

Ksenofon Kallis, örgütümüzle açık ve özgün biçimde işbirliği yapmış ve kendisine sunduğumuz bilgileri çok iyi biçimde değerlendirmiş, bunları mümkün olduğunca etkili biçimde kullanmaya çalışmıştır. Çalışmalarımızın çok değerli bir destekçisiydi Kallis ve kayıplar konusundaki çok değerli katkılarını örgütümüz her zaman hatırlayacaktır.

Ailesinin acısını paylaşıyor ve kendilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz...”



Kallis, bir şahitle Goşşi üzerinden gittiğimiz Lurucina dışındaki tepelerde olası bir gömü yerini incelerken...



Kallis Ekim 2008'de, Petrofan'da kazı ekibiyle...