Adaletin yükü artıyor

UYUŞTURUCU İLK SIRADA!... Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ‘uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, kenevir yetiştirme’ suçlarından 487 dava geldi.

RESMİ EVRAK SAHTELEMEK ve SİRKAT SUÇLARINDAN 242 DAVA!... ‘Resmi evrak sahteleme’ suçlarından 2024’te 121, ‘Sirkat’ suçlarından da 121 dava görüldü.

80 DAVA HAKKINDA TAKİPSİZLİK… Başsavcılık, 80 dava hakkında takipsizlik dosyaladı, 92 dava ise alt mahkemeye iade edildi. Davaların 430’u ise neticelendirilemeyerek 2025 yılına kaldı.

Serap ŞAHİN

Uyuşturucu, sirkat, sahte evrak, silahlı soygun, darp, cinsel suçlar… Ağır Ceza Mahkemeleri’nin 2024 faaliyet raporu, ülkedeki suç çeşitliliğinin ve dava yükünün ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Başsavcılık 2024’te 80 dava için takipsizlik kararı verdi, 92 dava alt mahkemeye iade edildi, 430 dosya ise 2025’e kaldı.

Uyuşturucu suçları 487 dava ile ilk sırada yer aldı ve 2023’e göre yüzde 33,79 artış gösterdi. Sirkat ve sahte evrak davaları 121’er dosya ile gündemin en yoğun başlıkları arasında olurken, silahlı soygun ve ev açma suçlarıyla ilgili 116 dava açıldı. Ağır yaralama ve darp suçlarından 84, cinsel suçlardan 51, ölüme sebep olmadan 25, adam kaçırmadan 19 dava görüldü.

Raporda ayrıca devleti gelirden mahrum etme, kundaklama, rüşvet, zimmet ve firar gibi suçlarla ilgili dosyalar da yer aldı.

80 dava hakkında takipsizlik…

Faaliyet Raporu’na göre; Başsavcılık, 80 dava hakkında nolle proseque (takipsizlik) dosyaladı, 92 dava ise alt mahkemeye iade edildi.

Davaların 430’u ise neticelendirilemeyerek 2025 yılına kaldı.

Uyuşturucu suçu ilk sırada…

Geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemeleri’nin ‘uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, kenevir yetiştirme’ suçundan 487 dava geldi. 2023 yılında bu sayı 364’tü.

2023 yılına göre bu suçla Ağır Ceza huzuruna gelen dava sayısında yüzde 33,79 oranda artış yaşandı.

‘Sirkat’ ve ‘evrak sahteleme’ suçları da yüksek!

Uyuşturucunun ardından geçtiğimiz yıl Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemini en fazla ‘Müstahdem tarafından sirkat, emanetçi tarafından sirkat, sirkat, ikametgâhtan sirkat, bularak sirkat, hırsızlığın yinelenmesi’ ve ‘Resmi evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme, başkasının kimliğine bürünme, sahte çek düzenleme, sahte banknot tedavüle sürme, tasarrufu, sahtekârlıkla mal, para veya kayıt temini, sahte beyanla belge icrasını temin’ suçları meşgul etti.

Sirkat suçları ile ilgili Ağır Ceza’nın gündemine 121 dava geldi. 2023’te bu dava ile ilgili sayı 111’di. Sahte evrak suçlarından ise 2024 yılında 121 dava geldi. 2023’e göre söz konusu suçla ilgili getirilen dava sayısında düşüş olduğu da görüldü. 2023’te 154 dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmişti.

116 dava ‘silahlı soygun, ev dükkân açmak ve sirkat’ ile ilgili…

Öte yandan geçtiğimiz yıl ‘Silahlı soygun, soygun, ağır bir suç işlemek kastıyla binaya girmek, geceleyin ev açma, ev açma, dükkan açma, ambar açma, kasti hasar, mülke tecavüz’ suçlarıyla ilgili yürütülen dava sayısı da dikkat çekti.

2024’de bu suçla ilgili 116 dava Ağır Ceza’nın huzuruna geldi. 2023’te bu sayı 108’di. 2023’e göre söz konusu suçla ilgili getirilen dava sayısında artış dikkat çekti.

‘Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, şiddet tehdidi, darp, hakiki bedensel incinme’ davası sayısı 84!

Faaliyet Raporu’na göre 2024 yılında ‘Ağır yaralama, vahim zarar, ciddi darp, şiddet tehdidi, darp, hakiki bedensel incinme’ suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemelerinde görüşülen dava sayısı 84 oldu.

Bunun yanı sıra Ağır Ceza’da ‘Adam öldürme, taammüden adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürmek için gizli ittifak’ suçlarından 7 dava, ‘Taammüden adam öldürme’ suçuyla ilgili ise 3 dava görüşüldü.

Cinsel suçlardan 51 dava

Resmi verilere göre; 2024 yılında ‘Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar’ ile ilgili toplamda 51 dava Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görüşüldü. 2023 yılında bu sayı 59’du. 2023 yılına oranla cinsel suçlarda yüzde 13,55 oranında düşüş yaşandığı görüldü.

25 ‘ölüme sebep olma’, 19 ‘adam kaçırma’ davaları

Mahkeme faaliyet raporlarına göre 2024 yılında ‘Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma’ suçlarından toplam 25 dava Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görüşüldü. 2023 yılında bu sayı 26’ydı.

Öte yandan 2024 raporlarına göre ‘Adam kaçırma,’ ‘yasal vasiden kaçırma’ ‘rızası hilafına alıkoyma’ gibi suçlardan da toplam 19 dava görüldü. 2023 yılında bu suçlarda görülen dava sayısı 17’ydi.

Devleti gelirden mahrum etmek, yasa dışı yollardan ithalat!

Öte yandan ‘devleti gelirden mahrum etmek’, ‘zarara sokmak’, ‘ziiliyetinde kanunsuz mal bulundurmak’, ‘yasa dışı yollardan mal ithali’ ve ‘gümrüksüz mal’ suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda gelen davalarda artış olduğu raporda dikkat çekti.

Buna göre 2023 yılında ‘devleti gelirden mahrum etmek’ suçundan 6 dava Ağır Caza huzuruna gelirken bu yıl aynı suçtan olan dava sayısı 14’e çıktı.

Diğer suçlar…

‘Kamu görevlisi tarafından sirkat, rüşvet almak, görevi veya mevkiyi kötüye kullanmak, zimmetine para veya mal geçirmek’: 7, ‘Kundaklama, ürün yakma, yangın çıkarmak gayesiyle ateşe verme’: 7, ‘İzinsiz eski eser tasarrufu, alma, izinsiz kazı yapma, haber verme yükümlülüğünü yerine getirmeme’: 6, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’: 3, ‘Cezaevinden firar, yasal tutukluluktan firar’: 2, ‘Öz kaynağı yitirilmiş olduğu halde kredi verme, mali bünyenin zayıflamasına ve tasfiyesine neden olma, hesaplarda sahtecilik’: 1, ‘Yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama’: 1