“Acıdan Umuda” sergisi Baf ve Leymosun’da açılıyor…

İki toplumdan 12 Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk sanatçının, tüm Kıbrıslıların insani acılarını ve bu acıların iyileştirilerek umuda nasıl dönüştürebileceğini yansıtmak üzere sanat eserlerini bir araya getirdikleri “Acıdan Umuda” başlıklı sergi, Baf ve Leymosun’da açılıyor…

İki toplumdan sanatçıların resim, heykel ve seramik sergisi 3 Nisan’da Baf’ta, 9 Nisan’da ise Leymosun’da açılacak.

Baf’taki sergi hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Sergi, 12 sanatçının resim, heykel ve seramik eserleri aracılığıyla Kıbrıslıların kalplerine seslenmeyi ve iki toplumdan sade yurttaşlara savaşın ve iki toplumlu çatışmaların yaşattığı acılara yönelik empati yaratmayı hedefliyor… Bu acılar unutulmadı ancak Kıbrıslıların çatışma yolunu değil, gelecek kuşaklar için iletişim ve barışçıl birliktelik yolunu seçebilmeleri için bu acıları iyileştirme yolu bulunmalıdır…

Serginin açık olacağı günler ve saatler: (3 Nisan – 7 Nisan) Saatler:16.00-19.00

Açılış seremonisi:

• 3 Nisan 2025 - Perşembe, saat: 19.00

• Yer: Yazın ve Sanat Evi, (Athinas No: 41-43, 8010, Baf)

• Açılış konuşması:

Yazın ve Sanat Evi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stelios Sofokli

• Selamlama Konuşmaları:

AKEL Baf İlçe Örgütü Sekreteri Andreas Fakondis,

EDON Baf İlçe Örgütü Sekreteri Giorgos Skuru,

Sanatçı ve Serginin Küratörü Nilgün Güney

Serginin küratörleri: Fotos Dimitriu ve Nilgün Güney

Sergide eserleri yer alan sanatçılar: Nilgün Güney, Fotos Dimitriu, Dafni Trimikliniotis, Hristos Kakullis (CRS), Yıldan Sedef Gülakdeniz, Vassos Dimitriu, Derviş Özer, , Yorgos Gavriil, Aliye Gündoğdu, Aydan Lisaniler ve Eda Gökçe, (rahmetlik) Mihalis Kirlitças…

Sergiyi düzenleyenler: AKEL Baf Yeniden Yakınlaşma Bürosu, EDON Baf Yeniden Yakınlaşma Bürosu, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz” ve “Kültürel Hareket”…”

9 NİSAN’DA LEYMOSUN’DA…

Sergi, 9 Nisan akşamı ise Leymosun’da Belediye Üniversite Kütüphanesi’nde açılacak ve 16 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak.

Serginin açık olacağı günler ve saatler:

(9 Nisan – 16 Nisan) Saatler: 8:00-18:00*

* Cumartesi-Pazar: Kapalı

Açılış seremonisi:

• 9 Nisan 2025 - Çarşamba, saat: 19.00

• Yer: Belediye Üniversite Kütüphanesi, (Agiou Andreou No:269, Limasol)

Konuşmacılar:

• AKEL Limasol İlçe Sekreteri Yorgos T. Yeorgiu

• Sanatçı ve Serginin Küratörü Nilgün Güney

Sergiyi düzenleyenler: AKEL Limasol İlçe Örgütü, AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları Örgütü “Birlikte Başarabiliriz” ve “Kültür Hareketi”…

Sergiyi destekleyenler: Leymosun Belediyesi ve TEPAK (Kıbrıs Teknik Üniversitesi).

KÖTÜLÜKLER VE İYİLİKLER…

Sergi Ocak ayı sonunda Lefkoşa’da Ledra Palas geçiş noktasına yakınlığı nedeniyle Stelyos Vakfı Merkezi’nde açılmış ve daha sonra Larnaka’ya bağlı Oroklini’de iki toplumdan sanatçıların ve sanatseverlerin geniş katılımıyla açılmıştı… Oroklini’deki serginin organizasyonunu Larnaka Belediyesi ve Larnaka 2030 da desteklemiş ve Larnaka Belediye Başkanı Viras, serginin açılışına katılarak bir konuşma yapmıştı…

Sergide Muratağa-Atlılar-Sandallar, Palekitre (Balıkesir), Galatya (Mehmetçik) ve Dohni (Taşkent) katliamlarında yaşananlardan hareketle Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum sanatçıların çizdiği resimlerin yanısıra, adamızda birbirini savaşa ve çatışmalara rağmen kurtarmış olanların Dr. Derviş Özer tarafından yapılmış heykelleri de yer alıyor.

1974’te bazı Kıbrıslıtürkler’in tüm ailesini katlettiği ve kendisini de vurarak öldü sanıp ölüler arasında bıraktığı o günlerde 10 yaşında olan Petros Suppuris de Lefkoşa’daki sergiye katılarak, “Palekitre katliamından geride kalanlar” başlıklı tablosu nedeniyle ressam ve serginin küratörü Nilgün Güney’e teşekkür etmişti. Suppuris vurulmuş, ölmemiş, hayatta kalmıştı – ailesinden bir tek kendisi ve kaçıp saklanan kardeşçiği Kostas Suppuris hayatta kalmıştı, ailesinden geriye kalan herkes bazı Kıbrıslıtürkler tarafından öldürülmüştü…

Savaşa rağmen insaniyetini kaybetmeyerek öteki toplumdan insanların hayatlarını kurtaran ve onları koruyanlar arasında heykelleri sergilenenler Dr. Kostas Hacıgagu, Alpay Topuz, Stavros Poyrazis ve Cengiz Ratip bulunuyor. Lefkoşa’daki serginin açılışına Dr. Hacıgagu’nun kızı Evi Hacıgagu da katılmış ve babasının heykelini yapan Dr. Derviş Özer’e teşekkürlerini sunmuştu. Oroklini’deki sergiye ise Dr. Hacıgagu’nun kızı Claire Hacıgagu katılmıştı. Lefkoşa’daki sergiye Alpay Topuz’un evlatları ve kardeşi katılarak onun bu şekilde onore edildiği bu sergide Dr. Derviş Özer’e teşekkür etmişlerdi. Stroncilo muhtarıyken gerek 1963’te, gerekse 1974’te köylüsü Kıbrıslıtürkler’in hayatını kurtaran Stavros Poyrazis’in torunu Stavros Stavru da Lefkoşa’daki sergiye katılarak Dr. Derviş Özer’e dedesinin heykelini yaptığı için teşekkür etmişti…

1963’te bir otobüs dolusu Kıbrıslırum öğrenci Dillirgalı bazı Kıbrıslıtürkler tarafından kaçırıldığı zaman, dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Milletvekili Cengiz Ratip Poli’den çıkarak Dillirga’ya gitmiş ve burada bir otobüs dolusu Kıbrıslırum’u kaçıran Kıbrıslıtürkler’i onları serbest bırakmaya ikna etmişti. Böylece Cengiz Ratip, sözkonusu Kıbrıslırumlar’ın hayatını kurtarmıştı. Ancak 14 Şubat 1964’te Cengiz Ratip, beraberindeki öğretmen Turgut Sıtkı’yla birlikte Poli’nin ortasında bir pusuya düşürülerek bazı Kıbrıslırumlar tarafından öldürülerek “kayıp” edildi ve o günden bu yana da gömü yerleri tüm çabalara karşın henüz bulunamadı. Cengiz Ratip’in oğulları Mustafa Kemal Gökeri ile Bertan Gökeri de Lefkoşa’daki sergiye katılarak babalarının büstünü yapan Dr. Derviş Özer’le ve babalarının büstüyle birlikte sergide hatıra fotoğrafı çektirmişler, Dr. Derviş Özer’e teşekkür etmişlerdi…

Oroklini sergisinin açılışında serginin küratörleri Nilgün Güney ve Fotos Dimitriu, AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu sorumlusu Elias Dimitriu ile...

Sergiler için sanatçıların özgeçmişlerini içeren üç dilde broşürler dağıtılıyor...

“Fidan’ın Amerika ziyaretinin zamanlaması neden kritik?”

BBC HABER

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmelerde bulunmak üzere 25-26 Mart'ta Washington'da olacak.

Trump yönetiminin iş başına gelmesinin ardından Washington'a gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret hem içerik hem de zamanlama açısından kritik önemde değerlendiriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması çabalarının arttığı, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden tartışıldığı bir süreçte gerçekleşecek görüşmeler, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararından da birkaç gün sonraya rastladı.

Ziyaretle ilgili bilgi veren kaynaklar, "Görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülmektedir," ifadelerini kullandılar.

Fidan-Rubio görüşmesinde, başta savunma sanayi işbirliği olmak üzere ikili ilişkiler ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, İsrail-Hamas savaşı ve Suriye'deki gelişmelerin yer alacağı da bildirildi.

ABD İLE TEMASLAR YOĞUNLAŞTI…

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından Washington'a gerçekleşecek bu ilk ziyaret hem içerik hem de zamanlama açısından önem taşıyor.

Fidan ve Rubio, ilk yüz yüze görüşmelerini 14 Şubat'ta Münih'te gerçekleştirdiler.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump da ilk telefon görüşmesini 16 Mart'ta yaptı.

Bu görüşmede, Erdoğan'ın yakın bir zamanda ABD'yi ziyaret etmesi kararlaştırıldığı basına yansıdı.

TC Dışişleri Bakanı Fidan, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinin hazırlıklarını yapmak üzere Rubio ile görüşebileceğini kaydetti.

Fidan, ayrıca, Erdoğan-Trump görüşmesinin "oldukça olumlu" olduğunu, Trump'ın Erdoğan'a saygısının telefon görüşmesinin içeriğine yansıdığını vurguladı.

Aynı görüşme hakkında değerlendirme yapan Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff da geçtiğimiz günlerde Erdoğan-Trump görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak tanımladı.

Witkoff "Bence Başkan'ın Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz," değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU GÜNDEME GELİR Mİ?

Fidan-Rubio görüşmesinin zamanlaması, Türkiye iç politikasında yaşanan çok önemli gelişmelere rastlaması açısından da dikkat çekici.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı ve 23 Mart'ta tutuklandı.

ABD'den bu konuda yapılan tek açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'dan geldi.

Bruce, basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, Türkiye'nin insan haklarına saygılı olması gerektiğini kaydetti ancak başka bir ülkenin içişlerindeki karar alma süreçlerine ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.

Bu gelişmelerin Fidan-Rubio görüşmesinde gündeme gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Rubio, Florida Senatörü olarak görev yaptığı dönemde, İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Belediye başkanı olarak seçildiği ilk seçimlerin iptal edilmesini eleştirmiş ve "Otoriterlik her bölgede demokrasiye meydan okuyor" değerlendirmesini yapmıştı.

RUSYA-UKRAYNA ÖNCELİKLİ GÜNDEM…

Türk-Amerikan görüşmelerinde bölgesel konular arasında öne çıkan iki başlık Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin sonlanması ve Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni dönem olarak görülüyor.

Fidan'ın Rubio ile görüşmesinde, Türkiye'nin Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna arasında önce ateşkes sonra da kalıcı barışın sağlanması girişimlerini desteklediğini ve katkı sağlamaya hazır olduğunu iletmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin ilk aşamada 2023'te askıya alınan Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılması ve Karadeniz'de deniz ulaşımı güvenliğinin sağlanması için önerilerde bulunduğu biliniyor.

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Fidan, Rubio ile görüşmesinde Suriye'nin istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunmasının öneminin yanı sıra bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması ile insani yardımlar ve yeniden inşa konusunda Türkiye-ABD işbirliğinin önemine dikkat çekecek.

SURİYE’DE IŞİD İLE MÜCADELE…

Türkiye uzun zamandır ABD'den ana omurgasını Halkın Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptığı ortaklığı sonlandırmasını istiyor.

Fidan'ın ziyareti öncesinde SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşma, SDG'nin yeni kurulacak Suriye ordusuna entegre edilmesini içeriyor.

Fidan-Rubio görüşmesinde bu konudaki gelişmelerin ayrıntılı olarak ele alınması bekleniyor.

TC Dışişleri Bakanı'nın Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'ın IŞİD ile mücadele için yeni bir bölgesel platform kurma çalışmaları hakkında ABD'li muhatabına bilgi vermesi de öngörülüyor.

Türkiye'nin amacı SDG'nin Suriye ordusuna katılması veya ileride olası bir ABD askeri varlığının çekilmesi durumunda IŞİD ile mücadelenin akamete uğramayacağı mesajını Washington'a vermek.

Fidan'ın bu kapsamda özellikle IŞİD'li militanların tutulduğu cezaevleri ile onların aile üyelerinin kaldığı kampların kontrolü açısından ABD ile eşgüdüm içinde çalışmaya hazır olduğunu da Rubio'ya iletmesi bekleniyor.

F-25 PROGRAMINA GERİ DÖNÜŞ OLABİLİR Mİ?

Fidan'ın ikili ilişkiler çerçevesinde ön plana çıkaracağı başlık ise savunma sanayi işbirliği olacak.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın Rubio'ya Türkiye'ye uygulanan CAATSA (Amerikan'ın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) yaptırımlarının kaldırılması için çalışmalara başlanması ve F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınması çağrısında bulunacağını kaydettiler.

ABD, 2019'da Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini topraklarına yerleştiren Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya başladı ve 2000'lerin başından bu yana program ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarttı.

ABD, Türkiye'nin parasın ödediği altı savaş uçağını da teslim etmedi.

ABD'den gelen mesajlar, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini elinden çıkartması ya da işlevsiz hale getirmesi durumunda F-35'lerle ilgili sürecin gözden geçirilebileceği şeklinde.

Türkiye, F-35 programından çıkartılmasının ardından ABD'den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı satın alma başvurusunda bulunmuş ve bu Washington tarafından kabul edilmişti.

Bu savaş uçaklarının tedarik süreci halen devam ediyor.

(BBC – 24.3.2025)