ABD savaş gemisi Limasol Limanı’nda

ABD’nin “USS Mitscher” isimli savaş gemisi Limasol Limanı’na demirledi.
Alithia gazetesi, Limasol Limanı'na demirleyen geminin Doğu Akdeniz sularında görev yaptığını belirtti.
Gazete, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, geminin limanda kalacağı kısa süre zarfında gemi personelinin kenti gezeceğinin ifade edildiğini de aktardı.
