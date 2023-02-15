“7.5 şiddetinde bir deprem her gün olacakmış gibi beklemeliyiz”

“Adamız çok ciddi olarak deprem kuşaklarının etkisi altındadır.”

Bu sözler Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili’ye ait.



Deprem kapasitesine sahip üç ana fay hattının tam ortasındayız.

“7.5 şiddetinde bir deprem her gün olacakmış gibi beklemek ve buna göre yaşamak zorundayız” diyor uzmanımız...



Böyle mi yaşıyoruz?

Hayır!



Yapı denetimi ve güvenliğinde en etkili unsur “vize”dir.

“Vize” sisteminin ne kadar önemli olduğunu acı bir deneyimle yaşadık.

Bilim insanlarına, bilir kişilere, meslek odalarına çok daha fazla güvenmemiz, başvurmamız, onları dikkate almamız gerekiyor.

Bir inşaatla ilgili süreçlerin kağıt üzerinde tamamlanması gereken bir “prosedür” değil aslında “yaşamsal” olduğunu anlamak şart oldu.



Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde uzmanları dinlerken ülkemizde deprem güvenliğini ne kadar ciddiye almamız gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz.



Özellikle de Tuzla, Long Beach, Gaziveren gibi bölgelerde sorunlu zemin yapılarına dikkat çekiliyor.

“Bu bölgeler sıvılaşma riski olan bölgelerdir ve inşaatlar çok daha dikkatli yapılmalıdır. Zemin iyileştirme raporlarına uygun hareket edilmemişse tehlike vardır.”



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu çok önemli bir çağrı yapıyor: “Kaç bina mesleki denetimden geçmemiştir ve kaçak durumdadır, belediyelerin önce bu saptamayı yapması gerekiyor.”



İskele Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerin tek tek, tüm inşaatları gözden geçirmesi, mesleki denetim süreçleri dışında kalan yapıları belirlemesi önemli!



İskele-Long Beach: Ne kadar denetimsiz yapı var?



Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, İskele Belediyesi’nden 25’e yakın binanın denetlenmesiyle ilgili kendilerine bir talep yazısı geldiğini anlatıyor.



Adanır, “Öncelikle mülk sahiplerinin, ardından da inşaat mühendisinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledik. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra gerekli denetimler de yapılacak” diyor.



Mülk sahiplerine de düşen görevler var.

Yaşadıkları binaların yasal izin süreçleri ve vize dosyalarını herkesin talep etme hakkı var.

İsteyecek, zorlayacak, anlayacaksınız!



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’na soruyorum, “Sizce, özellikle İskele’de mesleki denetimden geçmemiş ne kadar bina var?”



Yanıt çarpıcı:

“Mesleki denetimden geçmemiş çok sayıda bina olduğunu düşünüyoruz.

İki kez yazı yazdık, uyardık, geri dönüş olmadı. Biliyorsunuz, tek günlüğüne emirname kaldırıldı, çok sayıda kaçak yapı belgelendirildi.”

Peki ne olacak?

“Mühendislikte çözüm vardır. Önemli olan bunun tespit edilmesi ve maliyetidir. Özellikle İskele için parsel parsel taşıma kapasitelerine yönelik harita da yayınlanmıştır.





İsias Otel için haftaya rapor sunulacak”



“Depremde yitirdiğimiz canların hesabını sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diyor Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilileri...



İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Adıyaman’da evlatlarımızı yitirdiğimiz meşhur İsias Otel’in enkazına gidenlerden...

“Otel inşaatına ve enkaz alanına gittim. Bu enkaz alanında profesyonel bir çalışma yapıldı” diyor Yağcıoğlu...

Tüm diğer enkaz alanlarına henüz hiç kimse gitmeden, kafilemizin olduğu binanın başında örnek bir çalışma yapıldığını hatta psikologların dahi bölgeye geldiğini söylüyor Yağcıoğlu...



“Adıyaman uçağına alınmadık, ancak, sonrasında farklı iki uçuşla ve karayollarından buraya ulaştık. Deprem doğa olayıdır, felakete dönüşmesi yapı güvenliğiyle ilgilidir. Otel projesine ulaşmadık. Enkazdan numuneler aldık. Laboratuvar sonuçları da çıktığı zaman gerekli teknik raporumuzu önümüzdeki haftaya hazırlayacağız Raporu hem hükümete hem de kamuoyuna sunacağız.”

Hükümetin gündeme aldığı yasa değişikliklerine de dikkat çekiyor başkan...

“Türkiye’de yaşanan sonuç bizi sürüklemek istedikleri yerdir! Yasa değişiklik önerisi ile yapılmak istenen budur... Planlama inşaat dairesinin kapasitesinin artırılması, meslek odalarına daha fazla güvenilmesi gerekiyor.”