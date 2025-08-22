“66 kişi kamuya istihdam edildi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçim yasakları öncesinde bugün 45 kişi Başbakanlığa, 6 kişi Ulaştırma Bakanlığı’na, 15 kişiyi de Mağusa Serbest Limanı’na istihdam ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından Kooperatif emekçilerlerinin mücadelesine de dikkat çeken Barçın, “Emekçilerin haklarını yiyenler bunun hesabını verecek çok ama çok az kaldı. Her zaman Direnenlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Zafer Direnenlerin Olacak” ifadelerini kullandı.