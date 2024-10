65. Selanik Film Festivali için geri sayım başladı

Murat OBENLER

Bu yıl 31 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 65. Selanik Uluslararası Film Festivali’nin basın toplantısı Atina ve Selanik’te gerçekleştirilen senkronize oturumla yapıldı. Toplam 252 uzun metraj ve kısa metraj filmin 7 farklı salonda sinemaseverlerle buluşacak festivalin detayları festival yöneticilerinin düzenlediği senkronize basın toplantısı ile basınla paylaşıldı. Olympion Sineması’nda yapılacak açılış töreniyle başlayacak festivalin açılış filmi de Şilili yönetmen Pablo Larrain’in son çalışması Maria oldu. 20. yüzyılın ikonik sanatçılarından ünlü soprano Maria Callas’ın göz kamaştırıcı ve çalkantılı hayatını anlatan filmde Callas’ı Angelina Jolie, fırtınalı bir ilişki yaşadığı Yunanlı armatör Onasis’i ise Haluk Bilginer canlandırıyor. Festivalin kapanışını ise Joshua Oppenheimer’in son filmi “The End” yapacak. 10 Kasım’daki kapanış töreninde gösterilecek filme En İyi Belgesel Uzun Metraj Film Akademi Ödülü'ne iki kez aday gösterilen yönetmen de katılacak.



Fransız aktris Juliette Binoche ve İngiliz aktör Ralph Fiennes, Onursal Altın İskender’i almak için Selanik’te olacak

Dünya sinemasının iki efsanesi, Akademi Ödüllü ve Avrupa Film Akademisi Başkanı da olan Fransız yıldız Juliette Binoche ve Akademi ödülü adayı, İngiliz tiyatro sahnesinin ikonik ismi Ralph Fiennes, 65. Festivali varlıklarıyla onurlandıracak ve kendilerine Anthony Minghella'nın anıtsal filmi The English Patient (1996) gösterimi sonrasında Onursal Altın İskender ödülü takdim edilecek.



Türker Süer’in “Gecenin Kıyısında” filmi de dahil 12 film Altın İskender için yarışacak

Bu yıl ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlerin Altın İskender ve Gümüş İskender ödülleri için yarışacakları Ana Yarışmada 3 Yunan filmiyle birlikte 12 ilk ya da ikinci film yer alıyor. Türkiye’den Türker Süer, Türkiye-Almanya yapımı Gecenin Kıyısında/Edge of Night filmiyle uluslararası yarışmaya katılıyor. Yarışma filmleri: Happy Holidays (Scandar Copti), Julie Keeps Quiet (Leonardo Van Dul), On Falling (Laura Carreira), Pierce (Nelicia Low), September Says (Ariane Labed), To A Land Unknown (Mahdi Fleifel), Under The Volcano (Damian Kocur), Went Up The Hill (Samuel Van Grinsven), Arcadia (Yorgos Zois), Meat (Dimitris Nakos) ve She Loved Blossoms More (Yannis Veslemes)



Ünlü cast direktörü Ellen Lewis festivalin konuğu olacak

Martin Scorsese, Steven Spielberg, Jim Jarmusch gibi ünlü yönetmenlerle, efsanevi Amerikan filmlerinde ve TV dizilerinde çalışan cast direktörü Ellen Lewis festivalin konuğu olacak ve ustalık atölyesinde mesleğinin sırlarını izleyicilerle paylaşacak



“Yunan Film Festivali” bölümü ile Yunanistan sinemasının vitrini olacak

Yunan sinemasını desteklemek için 22 uzun metraj ve 24 kısa filmden oluşan Yunan Film Festivali çok sayıda bağımsız ödüller de verecek. Yunan Sinema Merkezi, Fischer İzleyici ödülleri, Yunan TV kanalı ERT ödülleri, Finos Film ödülü, J.F. Costopoulos Vakfı ödülü, Yunan Film Eleştirmenleri Birliği (PEKK) ödülü, Selanik Aristoteles Üniversitesi ve Makedonya Üniversitesi öğrencilerinin verdiği gençlik jürisi ödülleri gibi çok sayıda bağımsız ödüller kapanışta dağıtılacak.



Film Forward Yarışması’nda Kyros Papavassiliou’nun yeni filmi The Sock (Çorap) da var

Embriyo, Larva, Kelebek filmiyle iyi bir festival yolculuğu geçiren Kıbrıslı yönetmen Kyros Papavassiliou’nun yeni filmi Çorap da Selanik’te açılacak. Mücadele eden bir film yönetmeni, kendisini geçici olarak sakat bırakan bir kaza geçirir. Kendisi de kalıcı olarak özel gereksinimli olan kuzeni ona yardım eder. Yönetmen kazayı ve kuzeniyle geçirdiği günleri konu alan bir film çekmeye karar verir ancak kazanın faili başta olmak üzere herkes filmin yapımına engel olur.

Yunanistan-Fransa-Almanya-Kıbrıs ortak yapımı Penny Panagıotopoulou’nun yönettiği Wishbone da yine First Run’da yarışacak.



3 Kıbrıs yapımı da DISFF Seçkisi kategorisinde gösterilecek

Drama Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri de yine Yunan Film Festivali altında gösterilecek. Bu filmler arasında Alki Papastathopoulos’un yönettiği Yun-Fransa-Kıbrıs ortak yapımı Honeymoon, Despina Kourti’nin yönettiği Yun-Kıbrıs yapımı numb ve Yiannis Chrıstoforou’nun yönettiği Yun-Kıbrıs yapımı Underground da yer alıyor.



Gürcan Keltek’in Yeni Şafak Solarken filmi de “Komşularla Tanışın+” Yarışmasında

Meet the Neighbors+ “Komşularla Tanışın+” yarışma bölümlerinin bir yan direği olan, yenilenen ve geliştirilmiş Survey Expanded -Genişletilmiş İnceleme, her yıl farklı bir tematik eksene dayanıyor ve sinematik ve sanatsal trendleri, sosyal ve jeopolitik konuların haritasını çıkarmaya, ön plana çıkarmaya ve sergilemeye çalışıyor. Bölgelerin en öncü, yenilikçi ve yaratıcı seslerinin keşfedilmesi amaçlanan bu bölüm, Festivalin gelişim kolu Agora'nın ele aldığı Güneydoğu Avrupa, Akdeniz ve Orta Doğu'daki 36 ülkenin tamamını kapsıyor. Gürcan Keltek’in yönettiği 5 ülke ortak yapımı Yeni Şafak Solarken de bu bölümde yarışacak.



“Un-Family-ar” Tribute bölümünde 16 farklı ülkeden 11 film yer alıyor

Sürekli değişen dünyanın bir parçası olarak, tüm çağdaş ve alternatif form ve ifadeleriyle genişleyen aile kavramı, Meet'in Genişletilmiş İnceleme alt bölümü çerçevesinde düzenlenen Un-Family-ar Tribute’yi merkezine alıyor. Un-Family-ar Tribute bölümünde 16 ülkeyi temsil eden toplam 11 film gösterilecek.



Türkiye’den Nehir Tuna'nın Yurt filmi de gösterilecek

Bu bölümde Türkiye’den Nehir Tuna'nın Yurt (2023) filmi de yer alıyor. Film yönetmenin 80'lerin ortalarında Türkiye'deki kişisel deneyimlerinden ilham alıyor ve geleneksel ailenin yerini otoriter ve baskıcı resmi yapıların aldığı bir hikaye aracılığıyla bizi kökten dinci vaazın boğucu evrenine sürüklüyor.

Yunan queer sinemasının en önemli seslerinden, sıra dışı, öncü ve cesur Panos H. Koutras'a Onursal Altın İskender ödülü takdimi de dahil büyük çaplı bir saygı duruşu ise 11 günlük festival kapsamında gerçekleşecek.



Agora’nın Elçisi bu yıl ödüllü İngiliz yazar Victoria Hislop

Festivalin sektörü buluşturan önemli bölümü Agora/Pazar’da bu yıl İngiliz bol ödüllü yazar Vicroria Hislop, büyükelçi olarak görev yapacak.



We, the Monster’da dünya sinema tarihinden 20 başyapıt gösterilecek

Geçen yıl düzenlenen özel kısım Fantasmas’ın devamı niteliğindeki We, the Monster’da dünya sinema tarihinden 20 başyapıt izleyicinin beğenisine sunulacak. Bu özel kısmın küratörlüğünü Berlin ve Locarno sinema şenliklerinin sanat direktörlüğünü yapan, sinema eleştirmeni, yazar, program yönetmeni Carlo Chatrian üstleniyor.

Crossroads Ortak Üretim Forum’u 3-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 17 ülkeden 15 projenin yarışacağı kısımda The Hunchback ile yönetmen Ahu Öztürk da var.

Selanik Locarno Endüstri Akademisi bu yıl sinema endüstrisi (satış acenteleri, distribütörler ve yeni medya profesyonelleri de dahil) içerisinde 9 genç profesyoneli davet etti. Bu genç profesyonellerden birisi de İKSV Festival Koordinatörü Zeynep Naz İnansal oldu.

Open Horizons, Special Screenings, ‘Round Midnight zone, NextGen, Smart7, Podcast Yarışması bölümleri de festival kapsamında yer alacak.