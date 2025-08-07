48 iş yeri denetlendi, 3 iş yerine ceza yazıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Temmuz 2025 döneminde yapılan denetimlerde toplam 48 iş yeri denetlendi, 3 işletmeye daha önce yapılan uyarıları dikkate almadıkları gerekçesiyle toplam 130 bin 407 TL ceza yazıldı.

Sağlık Şubesi, Temmuz 2025 döneminde market, restoran, gıda imalathanesi, temizlik ve gıda deposu, berber, kuaför ve güzellik merkezi, kasap, mezbaha gibi iş yerlerini denetledi.

Temmuz 2025 denetimlerinde tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürünler olmak üzere toplam 112 parça ürün, 29 kilogram et/tavuk ürünü ile 2 ekipman müsadere edildi.