Recep DAL

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde başlattığı süresiz grev 5’inci gününde devam ediyor.

Grev, 44 emekçinin işten çıkarılma girişimine ve “tasarruf tedbirleri” kapsamında dayatılmaya çalışılan protokole tepki amacıyla sürdürülüyor.

Eylemler devam ediyor

Geçtiğimiz hafta KOOPBANK Genel Müdürlüğü, Başbakanlık ve Turizm Bakanlığı önünde eylem yapan çalışanlar, bugün Kooperatif Şirketler Mukayitliği önünde toplandı. Emekçilerin eylemine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri ve çeşitli sendikalar da destek verdi.

Koop-Sen Başkanı Güröz:

"Hükümet halkı mağdur ediyor"

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, grevin 5’inci gününde hâlâ muhatap bulamadıklarını belirterek, yetkililerin sorumluluk almak yerine topu birbirine attığını söyledi.

Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayitliği’nin bugüne kadar ortada olmadığını ifade ederek, çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin evrakların imzalanmaması gerektiğini vurguladı. Çalışanların suçsuz olduğunu kaydeden Güröz, yöneticilerin emekçileri bölmeye çalıştığına dikkat çekti.

“44 arkadaşımızın işten durdurulmasını engelleyemezsek, yarın hepimizi teker teker avlayacaklar” diyen Güröz, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar’a da cevap vererek, “Siz önce kendi çalışanlarını ödeyin” ifadelerini kullandı.

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Güröz, sorunlar çözülene kadar eylemlere devam edeceklerini açıkladı. Yarın yeniden Başbakan Yardımcılığı ile Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı önünde olacaklarını belirten Güröz, hükümetin halkı mağdur ettiğini ve bu sorunu çözmek zorunda olduğunu söyledi. Güröz, “Bizi yok sayarlarsa biz de onları yok saymaya devam edeceğiz” dedi.

Koop-Sen Genel Sekreteri Tuğsal:

"Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Tuğsal, hükümetin çalışanlarla yüzleşmekten kaçtığını, ancak sendikanın geri adım atmayacağını kaydetti.

KTAMS ve KİEF Başkanı Bengihan:

"Fatura çalışanlara kesilemez”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, iştiraklerin kötü yönetim nedeniyle sıkıntıya girdiğini ifade ederek, faturanın çalışanlara çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bengihan, siyasi atamalar ve yanlış yönetim anlayışının kurumlardaki krizin temel nedeni olduğunu dile getirdi.

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu:

“İşçilerin haklarını gasp etmeye kimsenin hakkı yok"

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hem mücadelenin hem de müzakerenin sürdüğünü belirtti. Serdaroğlu, işçilerin haklarını gasp etmeye kimsenin hakkı olmadığını vurgulayarak, bu hükümetten çözüm beklemediklerini kaydetti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Onalt:

“Dozaj artmalı”

Hayvancılar Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, hükümetin adaletsiz uygulamalarına karşı mücadelenin dozunun artırılması gerektiğini söyledi. Onalt, hükümetin tek amacının kendi çıkarlarını korumak olduğunu vurguladı

Binboğa çalışanı Manioğulları:

"Ekmeğimizin peşindeyiz"

Binboğa Yem Fabrikası çalışanı İsmail Manioğulları, yıllardır fabrikada emek verdiklerini ve tek amaçlarının işlerini korumak olduğunu belirterek, hükümete bu sorunu bir an önce çözme çağrısında bulundu.