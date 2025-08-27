3 metreden düştü, hastane sürecinde büyük aksaklıklar yaşadı

Girne’de yaşayan Kemal Özseyhan, damdan düşerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özseyhan, sağlık personeli yetersizliği ve hastanelerdeki eksiklikler nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Girne’de yaşayan Kemal Özseyhan, geçtiğimiz gün evinin damından düşerek yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekibinde yalnızca bir şoför ve bir sağlık çalışanı bulunduğunu belirten Özseyhan, “Beni aşağıya indirmek için sokaktan vatandaşlardan yardım istediler” diyerek yaşadığı zor anları anlattı.

İlk müdahalenin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Özseyhan, burada da personel eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşadı. Tomografi için yaklaşık üç saat beklediğini söyleyen Özseyhan, “Sonuçlar geç geldi, yazılı rapor çıkmadığı için ambulans hareket edemedi. Birkaç dakika daha bekletildikten sonra yeniden Girne’ye gönderildik” dedi.

Gece saat 02.45’te taburcu edildiğini ancak ağrılarının dinmemesi üzerine ertesi gün özel hastaneye gitmek zorunda kaldığını aktaran Özseyhan, “Özel hastanede bileğimde kırık, dirseğimde çatlak ve kaburgalarımda ezilme olduğu ortaya çıktı. Paramız varsa yaşayabiliyoruz, yoksa kaderimize terk ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemindeki eksiklere dikkat çeken Özseyhan, “Biz sosyal sigortalarımızı özel hastanelere para vermek için yatırmıyoruz. İnsan sağlığını hiçe sayan bu düzenle geleceğe yürümek mümkün değil” diyerek tepkisini dile getirdi.