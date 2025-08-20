Lefkoşa’daki Kızılbaş bölgesinde dün akşam meydana gelen ve 3’ü ağır toplamda 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının zanlısı C.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan polis, Lefkoşa’da Akasya sokak üzerinde, Yeşim Avcı’nın (K-41) yönetimindeki YY 345 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, solundan dikkatsiz şekilde seyreden 36 yaşındaki C.A.’nın, yönetimindeki salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını anlattı

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 plakalı araç sürücüsü C.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek (E-28) yaralandığını kaydetti.

Polis, yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda, Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti.

Araçlarda 850 bin TL, işyerinde 70 bin TL zarar

Polis, C.A.’nın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araca 450 bin TL, YY 345 plakalı araca 400 bin TL ve konu işyerine 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

3 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Polis, zanlının sigortasının aracı satın aldığı kişinin adına olduğunu ve sigorta kapsamında olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü, üç kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğine ve suçun nevinin değişebileceğine vurgu yapan polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, iki gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.