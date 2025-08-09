3 dönümlük arazi yandı

Büyükkonuk'ta dün Gaffari Mevkiinde çıkan yangında 3 dönümlük arazi içerisinde kuru otlar ile 3 adet rulo balya ve 6 adet incir ağacı yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın dün saat 18.30'da çıktı. Polis yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediğini belirtirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın sonucu 3 dönümlük arazi içerisinde kuru otlar ile 3 adet rulo balya ve 6 adet incir ağacı yanarak, arazi içerisinde bulunan ambara ait pencere camı ise ısıdan patlayarak zarar gördü.

Polisin soruşturması devam ediyor.