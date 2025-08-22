23 yaşındaki genç yaralandı
İskele’de dün meydana gelen kavgada ev arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
İskele’de dün sabaha karşı bir evde meydana gelen kavga kanlı bitti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 04.30 sıralarında, aynı evde kalan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç. (37), mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşı M.S.’yi (23) sol omzundan yaraladı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı G.Ç. tespit edilerek tutuklandı. Yaralı M.S.’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
