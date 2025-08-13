CTP Sözcüsü ve Milletvekili Asım Akansoy, 21. yüzyılın ilk çeyreği sona ererken ülkede hâlâ elektrik sorununun konuşulmasını sert sözlerle eleştirdi. “Bu ayıp ne çalışanın sırtına yüklenebilir ne de halkın. Halk, fahiş fiyatlara rağmen faturalarını günü gününe ödüyor.

Esnafımız, sanayicimiz, iş insanlarımız. Hepsi, artan girdi maliyetleri karşısında can çekişiyor. O maliyetlerin en büyüğü ise elektrik” dedi. Önceliğin bu meseleyi kökünden çözmek olması gerekirken hükümetin tüm vaatlerinin fos çıktığını söyleyen Akansoy, “Bu başarısızlığın bedeli hem topluma hem de çalışanlara çok ağır oldu. Ve işin en ibretlik tarafı: Ne zaman köşeye sıkışsalar ya güneyi suçlarlar ya da birdenbire Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımız akıllarına gelir. Elektrik konusunda olduğu gibi” ifadelerini kullandı. Siyasetin ciddiyet ve sorumluluk işi olduğunu vurgulayan Akansoy, “Sözü tartarak söyleme, söylediğinin arkasında durma işidir. Ama bugün yaşadığımız şey, siyasetin itibarsızlaştırılmasıdır. Bu çöküş, toplumu umutsuzluğa mahkûm ediyor” dedi. Akansoy, “Bu kısır döngü kırılacak. Siyaset yeniden sözün ağırlığını ve inandırıcılığını kazanacak. Elektrik meselesinin de iyi yönetim talebinin de peşini asla bırakmayacağız” diye konuştu. Açıklamasına, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın Çatalköy Halk Buluşması’nda çekilen bir kareyi ekleyen Akansoy, “21. yüzyılın ortasında, KKTC’nin çıplak gerçeği” ifadesini kullandı.