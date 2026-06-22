“2019’da oy birliğiyle geçen yasa hâlâ tam olarak hayata geçirilemedi”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin konuşmasında, 2019 yılında oy birliğiyle kabul edilen yasanın mali disiplin ve sürdürülebilir bir mali yapı kurulması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yasanın dönemin koşullarında “devrim niteliğinde” olarak değerlendirildiğini belirten Şahiner, aradan geçen yedi yıla rağmen düzenlemenin öngördüğü mekanizmaların istenilen düzeyde hayata geçirilemediğini ifade etti.

Haziran 2025’te komiteden geçen değişiklik yasa tasarısının bugün Genel Kurul gündemine sürpriz bir şekilde geldiğini kaydeden Şahiner, tasarının komiteye 27 madde olarak sunulmasına rağmen yalnızca 8 maddesinin geçtiğini belirtti.

Tasarıdaki geçici maddelere dikkat çeken Şahiner, 2019 tarihli yasada öngörülen tüzük ve diğer düzenlemelerin yayımlanma süresinin 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını, kamu idareleri ile kamu işletmelerinin mevzuatlarını yasaya uyumlu hale getirmeleri için tanınan sürenin de aynı tarihe ertelendiğini söyledi.

Bir yasanın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli tüzüklerin, yönetmeliklerin ve mevzuat değişikliklerinin zamanında yürürlüğe girmesi gerektiğini vurgulayan Şahiner, “Mali istikrarı ve sürdürülebilir yapıyı sağlayacak olan budur. Bunlar yapılmadığı takdirde maliyenin bugün bulunduğu durumdan farklı bir noktada olması beklenemez” dedi.

Bütçe disiplinine ilişkin düzenlemelerin önemine de işaret eden Şahiner, özellikle 57’nci maddenin idarenin bütçede öngörülen rakamlara uygun hareket etmesi açısından kritik bir düzenleme olduğunu belirtti.

Şahiner, 2019’da kabul edilen yasanın 2026 yılına gelinmesine rağmen tam anlamıyla uygulanamamasını eleştirerek, süre uzatımlarının sorunu çözmeyeceğini ve gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini söyledi.