“2017’deki tiyatronun benzerini oynayarak seçim yatırımı yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin seçim yasakları öncesinde Yeşilyurt’ta dağıttığı arsalarla ilgili açıklama yaptı, bir takım sorular yöneltti.

Sosyal medya hesabından fotoğraflarla ve belgelerle paylaşım yapan Kaya, Yeşilyurt’ta verilen arsalarla ilgili belgelerin Dışişleri Baka’lığı'ndan alındığını belirtti.

Söz konusu belgelerle eksiklikliklerin de olduğunu belirten Lefke Belediye Başkanı, “2017’de oynadığınız tiyatronun benzerini oynayarak seçim yatırımı yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?” dedi.

Kaya’nın açıklaması şöyle:

“YEŞİLYURT'luları aldattınız yani şimdi ?

- Kırsal kesim arsası dağıtılan heryerde tantanalı törenlerle bu iş yapılırken niye Yeşilyurt ile ilgili hak sahipleri gizli gizli Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak belgeleri verildi? ( Dışişleri ne alaka)

- Belge üzerinde niye arsa alan ölçüsü yok?

- Tarla görünümündeki arazide yolun olmadığı,parsellerin belli olmadığı,su deposundan yüksek,parsel yollarının olmadığı bir alanda belgedeki ibareye göre haksahipleri 6 ay içerisinde nasıl inşaata başlayacaklar?

- 90 arsa içerisinden köyün en ihtiyaçlılarına verecek arsa bulamadınız mı?

- 2017’de oynadığınız tiyatronun benzerini oynayarak seçim yatırımı yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?”