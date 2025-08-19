2 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’da 24 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Mervan Bolat hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Sentetik Cannabionid Türü Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık hakkındaki kararda askıda olan diğer 2 dava da dikkate alındı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Cemaller okudu. Sanığı yargılandığı davalardan mahkûm ettiklerini kaydeden Başkan, “Yüksek Mahkememiz kararlarında uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğu dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtmektedir” dedi.

Başkan, sanığın 2,5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi alarak tasarrufunda bulundurduğunu belirterek, uyuşturucu türünün oldukça ağır olmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, “Miktarın oldukça az bir miktar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte sanık ile ilgili dikkate almış olduğumuz 2 adet dava bulunmaktadır. Bu 2 davayı değerlendirdiğimizde toplamda sanığın beş türden uyuşturucu maddeyi tasarruf etmiş olduğu görülmektedir. Bu husus sanığın uyuşturucuyla ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir. Bu hususu sanık ile ilgili ceza takdirinde ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alırız” ifadelerini kullandı.

Başkan, sanığın 24 yaşında genç yaşta bir kişi olmasını, özür dileyerek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, tutuklu bulunduğu süreyi lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını söyledi. Başkan, uyuşturucu suçlarının ciddiyeti vahameti ile ilgili belirtilenler dikkate alındığında sanığa hapis cezası dışında bir ceza takdir etmelerine olanak olmadığına vurgu yaparak, 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.