2 toplumlu fotoğraf yarışmasının bu yılki teması “Kıbrıs Kültürü”

AKEL ve Sol Grup-GUE/NGL’nin III. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması Başlıyor

AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup-GUE/NGL bu yıl da İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın organize edileceğini ve “Kıbrıs Kültürü-Kıbrıslıların Tümünün Kültürü” konusuyla gerçekleştirilecek olan III. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması için başvuruların bugünden itibaren 10 Ekim’e kadar yapılabileceğini duyurdu.

Yarışmaya katılacak Kıbrıslı olan veya olmayan ada sakinleri bütün Kıbrıslıların ortak zenginliği olan Kıbrıs kültürünü oluşturan her şeye, kültürel mirasa, gelenek ve göreneklere, yazın ve sanata ve aynı zamanda yüzyıllar boyunca çok kültürlü bir karaktere, adanın tüm toplumlarından ve etnik/dini gruplarından çeşitli etkilere sahip bir kimliğe, Kıbrıslıların kimliğine dair her şeyi fotoğraflarına yansıtmaya çağrılıyorlar.

Yarışmada seçilecek en iyi 40 fotoğraf daha sonra gerçekleştirilecek fotoğraf sergilerinde yer alacak. Fotoğrafları ilk üçe giren yarışmacılar Brüksel’de yapılacak fotoğraf sergisinin yapılacağı dönemde gerçekleştirecek olan Brüksel ziyaretine katılabilecekler. Ayrıca fotoğrafları ilk 12’ye giren yarışmacılara yapılacak özel bir törende anı ödülleri verilecek ve onların 12 fotoğrafı AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol Grup-GUE/NGL tarafından bastırılacak olan 2022 yılı takviminde yer alacak.

Yarışma koşulları ve konuyla ilgili daha fazla bilgiyi AKEL’in Web ve Facebook sayfalarında bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve katılım başvurusu için 22589521 numaralı telefonla veya photocont@akel.org.cy e-mail adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Έναρξη του 3ου Δικοινοτικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας ΑΚΕΛ και Αριστεράς – GUE/NGL

Το ΑΚΕΛ και η Ομάδα της Αριστεράς – GUE/NGL στο Ευρωκοινοβούλιο ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 3ου Δικοινοτικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θέμα «Κυπριακός Πολιτισμός – Ο πολιτισμός όλων των Κυπρίων». Ο Διαγωνισμός ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Οι διαγωνιζόμενοι, Κύπριοι και μη κάτοικοι του νησιού, καλούνται να αποτυπώσουν με τις φωτογραφίες τους ότι συνθέτει τον κυπριακό πολιτισμό ο οποίος είναι κοινό κτήμα όλων των Κυπρίων. Η πολιτιστική κληρονομιά, τα έθιμα και οι παραδόσεις, οι τέχνες και τα γράμματα αλλά και οτιδήποτε μπορεί να ενταχθεί στην ταυτότητα των Κυπρίων. Μια ταυτότητα με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα μέσα από την ιστορία αιώνων αλλά και με ποικιλία επιρροών από όλες τις κοινότητες και τις εθνικές/θρησκευτικές ομάδες του νησιού.

Οι τρεις πρώτοι νικητές θα συμμετέχουν σε ταξίδι στις Βρυξέλλες όπου θα γίνει η έκθεση φωτογραφίας με τις καλύτερες συμμετοχές ενώ οι 12 καλύτερες φωτογραφίες θα περιληφθούν σε ημερολόγιο του 2022 που θα γίνει για αυτό τον σκοπό. Επίσης, οι 12 καλύτερες συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικά βραβεία σε ειδική τελετή.

Πληροφορίες σχετικά με το θέμα και τους όρους του διαγωνισμού είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ και τις σελίδες του ΑΚΕΛ στα κοινωνικά δίκτυα. Για διευκρινίσεις και υποβολή συμμετοχής επικοινωνείτε: τηλ.22589521 /e-mail: photocont@akel.org.cy

Opening of the 3rd Bicommunal Photography Competition of AKEL and the Left – GUE/NGL

AKEL and the GUE/NGL Left Group in the European Parliament announce the organisation of the 3rd Bicommunal Photography Competition on the theme “Cypriot Culture – The Culture of all Cypriots”. The competition starts from today and will run until 10 October.

The contestants, both Cypriots and non-Cypriots, are invited to capture with their photographs what makes up Cypriot culture, which is the common property of all Cypriots. The cultural heritage, customs and traditions, arts and letters and anything that can be part of the identity of Cypriots. An identity with a multicultural character through centuries of history, but also with a variety of influences from all communities and ethnic/religious groups on the island.

The top three winners will participate in a trip to Brussels where a photo exhibition of the best entries will be held and the 12 best photos will be included in a 2022 calendar for this purpose. The 12 best entries will also receive commemorative prizes at a special ceremony.

Information on the theme and terms of the competition is posted on the AKEL website and AKEL’s social media pages. For clarifications and submission of participation contact: tel.22589521 /e-mail: photocont@akel.org.cy