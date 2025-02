2.Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali(CITF) 15 Mart’ta başlıyor

15 Mart- 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2.Cyprus International Theatre Festival (CITF) -2.Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl yine dünyadan önemli tiyatro topluluklarını ağırlayacak. 2025 sezonunda yapılacak olağanüstü performanslar, düşündürücü tartışmalar, atölyeler, canlı partiler, konserler ve açık şehir etkinlikleriyle daha da fazla heyecan vaat eden ve herkes için gerçekten sürükleyici bir kültürel deneyim sunacak CITF’nin Kurucusu Alexander Weinstein bu yıl yine çok iyi ve nitelikli bir program hazırlığı yaptıklarını belirterek 2.CITF’te sanatseverle buluşacak iki önemli tiyatro topluluğunu ve temsil tarihlerini açıkladı.

İtalyan NoGravity Theatre gösteri tekniği ile benzersiz bir performans sunuyor

Merkezi İtalya -Roma'da bulunan ve 2005 yılında Emiliano Pelissari tarafından kurulan, diğer gösteri sanatları topluluklarından “No Gravity” (patentle korunan) adı verilen olağanüstü dans tekniğiyle ayrılan İtalyan gösteri sanatları topluluğu NoGravity Theatre, yönetmen Emiliano Pellisari’nin yarattığı “Divina Commedia” performansı ile ilk kez Kıbrıs’ta sahne alacak.

Dansçılar yer çekiminin yokluğunda bir sıvının içindeymiş gibi hareket ederek havada süzülüyor

Yönetmen Pellisari'nin, İnsan-makine ilişkisine odaklanarak Rönesans ve Barok Marvel Tiyatrosu'nun olağanüstü mekaniği üzerine yoğun çalışmalarından elde ettiği bu teknik, olağanüstü bir etki ile yıllardır tüm izleyicileri büyülemektedir. Dansçıların yer çekiminin yokluğunda, bir sıvının içindeymiş gibi hareket ederek havada süzüldükleri NoGravity Theatre gösterileri, illüzyonizm, canlı resimler, canlı tablolar, semboller ve çağrışımlar yoluyla multidisipliner performanslar ve teatral gösteri yaratmak amacıyla sanatsal sınırları aşma misyonuyla seyirciyle buluşuyor.

“Divina Commedia”, NoGravity Theatre yorumuyla Kıbrıs’ta

Dante'nin İlahi Komedya'sından ilham alan, büyüyü, illüzyonu ve sirki harmanlayan bir performans olan Divina Commedia-İlahi Komedya, Dante'nin üç Hıristiyan diyarına olan yolculuğunu anlatır: Cehennem, Araf ve Cennet. Bu, tek bir adamın değil, tüm insanlığın ruhunun sembolik bir yolculuğudur.

Divina Commedia Kadrosu

Yönetmen: Emiliano Pellisari

Kareografi : Emiliano Pellisari & Mariana/P

Dansçılar: Mariana/P(ana dansçı), Eva Campanaro, Francesco Saverio Cifaldi ,

Giada Inserra, Leila Ghiabbi, Mario Consolazio

Senaryo, sahne,kostümler ve ışık tasarımı: Emiliano Pellisari

Müzik Tasarımı: Mariana/P

Işık Yönetimi: Giacomo Cursi

Sahne Amiri: Luca Tienforti

20-21 ve 24 Mart’ta Limasol ve Lefkoşa’da toplam 4 temsil

NoGravity Theatre,20-21 ve 24 Mart tarihlerinde Limasol ve Lefkoşa’da 4 temsil gerçekleştirecek. 20 Mart Perşembe saat 19:00’da ve 21 Mart Cuma saat 19:00 ile 21:00’de Limasol’daki Pattihio Tiyatrosu’nda toplam 3 gösteriden sonra 24 Mart Pazartesi de Lefkoşa’nın güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda saat 19:00’da sahne alacaklar.

Pilobolus Dans Topluluğu, Dans Mirası Koalisyonu'nun "Yeri doldurulamaz Dans Hazineleri" arasında gösterildi

1971'den bu yana birbirine bağlı bedenlerin güzelliğini ve gücünü keşfetmek için insanın fizikselliğinin sınırlarını test eden,asi bir dans topluluğu olan Pilobolus, 65'ten fazla ülkede 120'den fazla parça repertuar yarattı ve gezdi. Pilobolus, CBS This Morning, The Late Show with Stephen Colbert, NBC TODAY Show, MTV Video Müzik Ödülleri, The Harry Connick Show, ABC The Chew ve CW Network Penn & Teller: Fool Us programlarında yer aldı. Pilobolus, TED Bursu, 2012 Grammy® Ödülü Adaylığı, Kültürel Programlamada Üstün Başarı için Primetime Emmy® Ödülü ve Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde çeşitli Cannes Lion Ödülleri dahil olmak üzere birçok prestijli ödülle tanınmıştır. Pilobolus, 2015 yılında Dans Mirası Koalisyonu'nun "Yeri doldurulamaz Dans Hazineleri" arasında gösterildi.

Pilobolus artık hem yeni ve heyecan verici işler yaratma geleneğini sürdürmeye hem de vintage koreografisini koruyup sunmaya devam eden Renée Jaworski ve Matt Kent'in Sanat Yönetmenliği altında çalışmalarını sürdürüyor.

ABD’den “re:CREATION” oyunuyla hayal gücü, hareket ve hikaye anlatımı dünyasına adım atın

Dans tiyatrosu topluluğu Pilobolus, en büyüleyici eserlerinin olağanüstü bir derlemesini sunarken snataseverler hayal gücü, hareket ve hikaye anlatımı dünyasına adım atacak. Bu heyecan verici programda dinamik kadın düeti Bloodlines ve canlandırıcı yeni çalışma Flight yer alıyor; her ikisi de AB prömiyerini Kıbrıs'ta yapıyor. Dahası, Flight'ın dünyada yalnızca ikinci kez gerçekleştirilecek olması, bunu özellikle heyecan verici bir etkinlik haline getiriyor.

Yenilikçi koreografileri ve benzersiz fiziksel sanatlarıyla tanınan Pilobolus, izleyicileri insan bedeninin sınırlarını ve bağlantının gücünü keşfetmeye davet ediyor. Bu koleksiyondaki her parça, atletizmi, sanatı ve duyguyu izleyenleri büyülemeyi vaat eden bir performansta harmanlayan benzersiz bir anlatıyı örüyor. Modern dans tiyatrosunun bu unutulmaz gecesine katılarak Pilobolus'un dünya çapındaki izleyicileri büyülemeye devam ettiğine tanıklık edebilirsiniz.

“re:CREATION” Kadrosu

Program Süresi: 80-90 dakika (ara dahil)

Yönetici/Ortak Sanat Yönetmeni: Renée Jaworski

Sanat Yönetmeni: Matt Kent

Dansçılar:

➝ Hannah Klinkman (Dans Kaptanı)

➝ Connor Chaparro

➝Ryan Hayes

➝ Isaac Huerta

➝ Darren Robinson

➝Jessica Robling

5,6,9 ve 10 Nisan’da Lefkoşa ve Limasol’da toplam 5 temsil

5,6,9 ve 10 Nisan tarihlerinde Lefkoşa ve Limasol’da toplamda 5 temsil yapacak. 5 Nisan Cumartesi akşamı saat 19:00’da, 6 Nisan Pazar saat 11:00 ve öğleden sonra saat 16:00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahne alacaklar. 9 Nisan Çarşamba ve 10 Nisan Perşembe ise saat 19:00’da bu kez Limasol Pattihio Tiyatrosu’nda sahne alacaklar.

"Çernobil'den Sesler" 25 Mart’ta Rialto Tiyatrosu’nda

Svetlana Aleksiyeviç’in "Çernobil'den Sesler" i Maria Kyriakou’nun uyarlaması ve yönetimi ile 25 Mart’ta Rialto Tiyatrosu’nda prömiyer yapacak. Demetris Soteriou’nun grafik tasarımını yaptığı Çernobil felaketinden etkilenenlerin seslerine dair güçlü bir yolculuk olarak CITF çerçevesinde sahnelenecek.

