1971 İlk Kıbrıs Türk Güzellik Yarışması-3

Güzellik Yarışmasının yapılacağı 11 Temmuz gününe kadar gazetede festival organizesi içerisinde gerçekleştirilen yarışmalar, defileler ve tiyatro gösterileri hakkında birçok haber yer almıştır.

11 Temmuz gününe gelindiğinde ise, akşamı yapılacak Kıbrıs Türk Güzellik Yarışması için adaya, 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk’in geldiği belirtiliyordu. Bu uzun ve detaylı haberden sadece ilk bölümünü paylaşıyoruz sizlere.

“Bozkurt Gazetesi, 11 Temmuz 1971, syf:1

Lârnaka Deniz Festivalinin “Son gün” Programı

Kıbrıs Türk Güzeli Bu Akşam Tacını Giyecek

1970 Türkiye Güzeli A. Tuğberk Kıbrıs’ta

-Lefkoşa (Özel)-

Lârnaka Deniz Festivalinde bu akşam ilk kez Kıbrıs Türk Güzeli seçilecektir. YALÇIN Sinemasında yapılacak güzellik yarışmasından sonra, 11 günden beri devam etmekte olan Lârnaka Deniz Festivali sona erecektir. Bu arada güzellik seçiminde Kraliçeye tacını giydirecek olan 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk, dün THY uçağı ile adamıza gelmiştir. HÜRRİYET gazetesi tarafından Kıbrıs’a gönderilen Asuman Tuğberk, Festival Komitesinin konuğu olarak Kıbrıs’ta üç gün kalacaktır. Yarın adadan ayrılması beklenen Tuğberk, dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük’le eşine bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur...”

Ve Kıbrıslı Türklerin olduğu kadar Kıbrıs’ın da ilk Güzellik Yarışması büyük bir kalabalık karşısında gerçekleştirilmiştir. İlk güzelimiz, Leymosun’dan yani Limasol’dan seçilen Sema Salih olmuştur. Haber 12 Temmuzda birinci sayfadan fotoğraf alt yazısıyla verilmişti.

“Bozkurt Gazetesi, 12 Temmuz 1971, syf:1

Kıbrıs Türk Güzeli: Sema Salih

Lârnaka Deniz Festivali Komitesinin hazırladığı Kıbrıs Türk Güzeli yarışmasını dün akşam Lârnaka Yalçın sinemasında büyük bir davetli ve halk kitlesinin huzurunda yapılmıştır. İştirak eden on beş müracaat arasından uzun süren elemeden sonra jürinin kararı ile Kıbrıs Türk Güzelliğine Sema Salih seçilmiştir. İkinciliği ise Lârnaka’dan Mebrure Kâmil ve üçüncülüğü ise Lefkoşa’dan Nuran Ömer kazanmıştır. Melek Ahmet Festival Güzeli ve Tülay Caner de Gençlik Güzeli seçilmiştir. Yukarıdaki resmimiz (soldan sağa) Melek Ahmet, Mebrure Kâmil, Sema Salih, Nuran Ömer ve Tülay Caner’i tesbit etmektedir..

Foto Bozkurt-Mehmet Ali Acar) (fotoğraf altı)”13 Temmuz tarihli Bozkurt gazetemizde ise adanın ve Kıbrıslı Türklerin ilk Güzellik Kraliçesi olan Sema Salih’le uzun bir röportaj yapılmıştı. Erdal Akpınar tarafından gerçekleştirilen bu haberle hem Sema Salih’i tanımış oluyorduk hem de kendisinde yarışmanın yarattığı heyecanı ve hayallerini öğreniyorduk.

“Bozkurt Gazetesi, 13 Temmuz 1971, syf:1/4

Sema Salih, bir günde meşhur oldu

Kraliçenin en büyük ideali mutlu bir yuva kurmak

Röportaj: Erdal Akpınar

Lârnaka Deniz Festivalinde Kıbrıs Türk Güzeli seçilen Sema Salih’le dün, henüz mutlu gecenin ilk heyecanını üzerinden atmadan konuştuk. Daha düne kadar kimsenin tanımadığı, Ankara Caddesindeki babaocağında kendi halinde bir kız olan 22 yaşındaki Sema’yı 12 Temmuz güneşi, başındaki taçla, “Kıbrıs Türk Toplumunun Güzellik Kraliçesi” olarak selâmlıyordu. Ve şimdi o herkesin tanıdığı bir kızdır. İsmi gazetelerin manşetlerinde, radyo bültenlerinde dolaşıyor, gazetelerde boy boy resimleri yayınlanıyor. Üstelik “Kraliçelik” ünvanı, ona tarihi bir nitelik de getirmiştir. Çünkü Leymosunlu güzel Sema, Kıbrıs Türk Toplumunun ilk Güzellik Kraliçesidir. Güzellik yarışmaları artık her yıl tekrarlanacak. Ve ileride bu güzellik yarışmalarının geçmişi araştırıldığı zaman, bu önemli olayın tarihi, Sema’nın ismi ile başlayacak: Kıbrıs Türk Toplumunun ilk Güzellik Kraliçesi Sema Salih!..

HAYAT ÖYKÜSÜ

Güzellik Kraliçemiz, Leymosun’un, Ankara Sokak No: 61 adresli evinde, zevkle döşenmiş bir üst kat odasında bize hayat öyküsünü anlatırken, evin içi kendisini tebrik etmeye gelen akraba ve tanıdıklarla doluydu. Herkesin gözlerinde takdir ve mutluluk vardı. 30 Haziran 1949’da Siluku köyünde doğmuş olan Sema Salih, ilk öğrenimini burada yaptıktan sonra ailesi ile birlikte Leymosun’a yerleşmiştir. Ailenin ortanca kızı idi. İki kızkardeşi daha vardı. Ablası Muhterem, küçük kızkardeşi ise Pembe. Leymosun’da Kız San’at Enstitüsü’nü bitirmiş olup, halen hiçbir işle meşgul değildir. Hayatta en fazla ablası Muhterem’i sever. Ve kadın olsun, erkek olsun, herkeste sağlam bir karakter arar.

EN BÜYÜK İDEALİ

Kraliçe seçildiği zaman kendisini çok mutlu hissedip heyecanlandığını söyleyen Sema Salih, “Eğer Türkiye’deki herhangi bir komitenin tertiplediği Uluslararası bir güzellik yarışması yapılırsa katılırım. Şimdilik bunun dışında başka bir tasarım yoktur.” diyerek yakın gelecek için görüşlerini açıklamıştır. Mankenlik teklifi alırsa memnuniyetle kabul edeceğini ifade ettikten sonra, artistlik tekliflerini reddedeceğini bildiriyor ve şöyle devam ediyor:

“En büyük idealim mesut bir aile yuvası kurmaktır. Şatafattan hoşlanmıyorum. Şık güyünmeyi ve sade bir hayat yaşamayı seviyorum. Evleneceğim erkekle önce karakter, sonra iyi bir eş ve en sonunda da güzellik ararım...”

Aynı tarihli gazetemizde Güzellike Yarışmasıyla ilgili bir başka haber daha yer almaktaydı. Yarışma hakkında birçok detayı barındıran bu haberle İlk Kıbrıs Türk Güzellik Yarışmasını da tamamlamış oluyoruz.

“Bozkurt Gazetesi, 13 Temmuz 1971, syf:1/4

Lârnaka’da yapılan Kıbrıs Türk Güzeli yarışması başarılı oldu

Güzeller Kıyasıya yarıştı

Pazar akşamı Lârnaka Yalçın Sinemasında yapılan ve 15 müsabıkın katıldığı Kıbrıs Türk Güzeli yarışması gerçekten başarılı olmuştur. Kıbrıs’ta böyle bir müsabakanın ilk defa yapılmış olduğu dikkate alınırsa, önce iştirak eden güzelleri tebrik etmek gerekmektedir. Tebrik etmek gerekmektedir çünkü yüzlerce kişi önünde çeşitli kıyafetlerde çıkıp yürümek, heycanını belli etmeden jüri’nin önünde gidip gelmek pek de kolay olmasa gerek. Ve işte Lârnaka Festival Komitesinin yerinde bir hareketle hazırladığı, medeni cesaret sahibi güzellerin iştirak ettiği ve olgun seyircilerin izlediği güzellik yarışması tam bir başarı ile sonuna götürülmüş, ileri yıllar için büyük bir ümit kaynağı olmuştur.

Pazar akşamı başta Cumhurbaşkan Muavini Dr. Fazıl Küçük ile eşi’nin, Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Elçi Asaf İnhan’ın ve daha birçok mümtaz misafir ile yüzlerce seyircinin izlediği güzellik yarışması önceden ilân edildiği gibi saat 20’de başlıyamamış. Yarım saat kadar bir gecikmeden sonra başlayan Güzel Erkek Çocuk yarışmasına katılan yedi küçük arasında 127.5 puanla yarışmayı Hüseyin M. Salih kazanmıştır. İkinci ise 113 puanla Halil Lütfi ve 106 puanla da Mehmet A. Sonal üçüncü olmuştur.

Bunu takiben Güzel Kız Çocuğu yarışmasına ise iştirak daha fazla olmuştur. On bir müsabıkın iştirak ettiği bu yarışmada 134 puanla Yeşim Yağcıoğlu birinci olurken 114.5 puanla Gülünay Turgut ikinci ve Rana Erozan da 113.5 puanla üçüncü olmuşlardır.

Küçüklerin katıldığı yarışmalardan sonra sıra Kıbrıs Türk Güzeli yarışmasına geldiği zaman Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk jüriye katılmak üzere salona gelmiş ve coşkun tezahüratla karşılanmıştır. Türk Yönetimi Meclisi Başkanı Dr. Necdet Ünel’in başkanlığında on üç kişiden kurulu olan jüri şu kişilerden teşekkül etmiştir: Oğuz Ramadan, Sabuyay Ali Ratip, Dr. Halûk Avni, Dr. Ayten Salih, Uğur Ziyal, Beyhan Uludağ, İlter Sami, Fikri Direkoğlu, Neclâ Nasıfoğlu, Akıle Macit, Tekin Yüksel, Akay Cemal ve Sadi C. Togan. Müsabakaya katılan güzeller ise sahnede numara sırasına göre şu şekilde yer almışlardır. 1.Güneş Beyzade, 2.İmge Mehmet, 3.Sema Salih, 4.Cemile Mehmet, 5.Ayşe İzzet, 6.Mebrure Kâmil, 7.Tuncay Mehmet, 8.Zerrin İbrahim, 9.Gülşen İzzet, 10.Nuran Ömer, 11.Rima Salih, 12.Tülây Caner, 13.Pervin Mustafa, 14.Fatoş Hüseyin, 15.Melek Ahmet.

İlk elemede güzeller jüri ve halk önüne önce milli kıyafetle sonra gece elbisesi ve son olarak da mayo ile çıkmışlar ve her çıkışta ayrı ayrı oylamaya tabi olmuşlardır. Neticede üç oylamanın toplamı yapılmış ve İmge Mehmet, Cemile Mehmet, Ayşe İzzet, Zerrin İbrahim, Gülşen İzzet elenmiştir. Bu devredeki oylamada ilk üç sırayı 41 puanla Sema Salih, 40 puanla Mebrure Kâmil ve 34 puanla Melek Ahmet muhafaza etmişlerdir.

GÜZELLER KIYASIYA YARIŞTI

Finale kalan on güzel tekrar sahneye çıkarak son olarak jüri ve seyirciler önünden mayoları ile geçtikten sonra tekrar oylamaya gidilmiş ve ilk beş sırayı Sema Salih, Mebrure Kâmil, Nuran Ömer, Melek Ahmet, Tülây Caner almışlardır. Yalnız Sema Salih ile Mebrure Kâmil jürinin bütün üyelerinin oylarını aldıklarından 14’der puanla eşit durumda kaldılar. Durum bu şekilde olunca Asuman Tuğberk bu iki güzel arasında yeniden oylamaya gidilmesi gerektiğini, kendisi ile jüri başkanının ikişer oya sahip olacaklarını söylemiş ve bu arada jüri üyelerinin iki güzelin genel durumlarına yeniden dikkat ederek oylarını ona göre kullanmalarının gerektiğine dikkatlerini çekmiştir. Bundan sonra iki güzel arasında yapılan oylamada Sema Salih 11, Mebrure Kâmil ise 6 puan alarak birincilikle ikinciliği aralarında paylaşmışlardır.

Geriye kalan üç güzel puvan durumlarına göre Kıbrıs Türk Güzeli üçüncüsü olarak Nuran Ömer, Festival Güzeli olarak Melek Ahmet ve Gençlik Güzeli olarak da Tülây Caner seçilmişlerdir.

Kıbrıs Türk güzeli Sema Salih Hürriyet gazetesinin konuğu olarak İstanbul’a gidecektir. Kıbrıs Türk Güzeline ve diğer derece alan güzellere muhtelif müesseseler tarafından hediyeler verilmiştir.