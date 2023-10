1960’a ve Anayasaya sanatçı gözüyle bir bakış

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'ndan ilham alınarak tasarlanmış tiyatro gösterisi “Out of Necessity” (Zorunluluktan Dolayı) À vendre adlı grup tarafından 23 Ekim Pazartesi gecesi Güney Lefkoşa’da sahneye konuyor.

2021 ve 2022 yıllarında 2 kez sahnelenerek büyük ilgi gören oyun Selanik'teki Kuzey Yunanistan Ulusal Tiyatrosu gösterimi öncesinde sadece bir performans için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Maria Kyriakou ve Maria Varnakkidou'nun yönettiği ve yeni materyaller de eklenmiş “Out of Necessity” metin, arşiv materyalleri, teorik ve edebi metinler, gazetecilik makalelerinden esinlenmiş ve tamamen yaratıcılarının kişisel anlatılarından ve deneyimlerinden oluşturulmuş bir tiyatro oyunu olarak seyirciyle buluşuyor.

Oyun kabul edilenleri anlamaya ama aynı zamanda sorgulamaya çalışıyor

Sanatçılar yerel meselelerden söz etseler de aynı zamanda dürüst ve doğrudan ele alma biçimleriyle insan doğasının evrensel yönlerine de dokunuyorlar. Performans, bakış açısını yeni neslin geleceğine çevirerek, baskın anlatıları yeniden yazmak amacıyla, kabul edilenleri anlamaya ama aynı zamanda sorgulamaya çalışıyor.

Oyun günümüz Kıbrıslı genç kuşağını ilgilendiren her şeyi mizah ve hassasiyetle anlatmaya çalışıyor

Out of Necessity, günümüz Kıbrıslı genç kuşağını ilgilendiren her şeyi mizah ve hassasiyetle anlatmaya çalışıyor. Kendimizi bir devletin vatandaşı olarak nasıl algılıyoruz? Tarihimizi ne kadar iyi biliyoruz? Anayasa nedir ve kimliğimizi nasıl tanımlar? Gibi soruları soruyor.

23 Ekim Pazartesi sahnelenecek oyun Rumca olup İngilizce üst yazıyla sunulacak

23 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek tek perdelik oyun 90 dk olup ingilizce üstyazılı olarak Kıbrıs Rum lehçesinde oynanacak. 12+ yaş grubuna uygun olan oyun biletleri 15 € ve 13 € (indirimli) olup çevrimiçi biletler: soldoutticketbox.com adresinden alınabilecek. Bilgi için: 99321812 – 99743055 aranabilir.

…OYUNDAN…

« Bağımsız bir ülke olmak, bağımsızlığınızı kutlamak ama 'Kıbrıs vatandaşı' ibaresinin Anayasanızda olmaması nasıl mümkün olabilir? »

«Loukia, 'Ben Kıbrıslıyım' ne anlama geliyor?

Sıklıkla... 'napan' kelimesini kullanmak" anlamına gelebilir.»

… BASINDAN….

"İzleyicilerin gülümsemeleri maskelerin ardında gizli, ara sıra görülen gözler yaşlı, gösterinin sıcaklığı hiçbir sahnede azalmıyor." Nona Moleski, Phileleftheros, 18/04/21

"Bilinçli izleyici diyaloğun tek bir satırını bile kaçırmıyor çünkü performans sırasınca adeta kendini dinliyor gibi. Basit set, küpler ve mikrofonlarla oynanan oyunda ışıklandırma, koreografi vb.her şey oyunu daha da anlamlı yapıyor. Gerçek, sahneden yayılan ve izleyiciyi koltuğunda hareketsiz bırakan gençlik canlılığıyla dolu." Anna Marangou, Phileleftheros, 10/10/21

OYUN EKİBİ

Fikir-yönetmenlik-dramaturji : MARIA KYRIAKOU-MARIA VARNAKKIDOU

Performans metni : M.KYRIAKOU, M. VARNAKKIDOU (oyuncularla işbirliği içinde)

Set ve kostüm tasarımı: CONSTANTINA ANDREOU

Ses ortamı tasarımı: PANOS BARTZIS

Aydınlatma tasarımı : VASILIS PETINARIS

Araştırma-direktör yardımcısı-teknik destek:EVI HADJIPIERI

Oyuncular: ELENA KALLINIKOU, GIORGOS KYRIACOU, MARINA MAKRIS, FIVOS PAPACOSTAS, LOUKIA PIERIDOU, ANDRIA ZENIOU