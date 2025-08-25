17 firma, 33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı’na katılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ortak organizasyonuyla Kıbrıs’ın kuzeyinden 17 firma, 33. World Food İstanbul Uluslar arası Gıda Fuarı’na katılıyor.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın organize ettiği yurt dışında düzenlenen fuarlara en yüksek aktif katılımlardan biri olacak fuar, İstanbul TÜYAP Fuar alanında 2-5 Eylül tarihleri arasında yer alacak.

Fuara, Kıbrıs’ın kuzeyinden firmaların TC Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yer ve stant desteğiyle katılacakları belirtildi.

Ülke stantlarının 12 numaralı holde yer alacağı kaydedilen açıklamada, fuar boyunca; macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin-zeytinyağı, lokum-şekerleme, donmuş ürünler ve unlu mamuller ile narenciye ürünlerinin sergileneceği ifade edildi.

Fuarda ayrıca, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın standı da yer alacak.

Fuara katılan firmalar şöyle:

“Gülgün Süt Mamulleri, Girne Con Kahve, Bülent Çıraklı Sanayi, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti. (Meriç), Ustam Unlu Mamulleri, Arsal Gıda, Mustafa Gülbahar Efendi Kahveleri, BRCN Food Industries LTD., Drink Works Trading Co. Ltd. (Lemonadda), Narin Unlu Mamulleri LTD, Akgöl Sütçülük, Gıda ve Paketleme San. LTD, Aydın Zeytinyağları (Devay Veteriner Danışmanlık Ltd.), Cypfruvex (Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd.), Sultan Kahve ve Şadi Bey Trading LTD.”