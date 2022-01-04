15 yıl beni de kapsar mı?

İyi günler.

18 yıldır kamuda işçi statüsünde çalışıyorum.

1968 doğumluyum.

15 yıldan emeklilik beni de kapsıyor mu?

Kamuda işçi olarak 18 yıldır çalıştığınız için 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına tabisiniz. Dolayısı ile bu yasa uyarınca da emekli olmadan önceki son 5 sene içerisinde 600 gün prim yatırımı ile 25 yıldan az prim yatırımınız olsa da evet emekli çıkabilirsiniz.

02/02/1968 ve sonrası 1968 doğumluysanız, 25 yıldan az 15 yıldan fazla süreniz olması durumunda, son 5 yılda 600 gün prim yatırım koşulu ile 57 yaşında emekli çıkabilirsiniz.

Eksiklerimi kendim yatırabilir miyim?

Merhaba.

Şubat 1983 doğumluyum.

2010 yılından itibaren toplam 3600 gün prim yatırımım var.

İş değiştirmem nedeniyle yatırım yapılmamış günlerim var.

Onları kendim yatırabilir miyim? Yatırmam bir şeyi değiştirir mi?

01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan kişiler 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında, son 5 yılda da 600 gün prim yatırımı yapmaksızın veya 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olabilirler.

Anladığım kadarı ile siz de ilk kez 2010 yılında sigortalı olduğunuz için bu kurallara tabisiniz.

Eksik günleriniz, bir iş yerinde kaydınız açık ve eksik sigorta yatırımı nedeniyle var ise işverenin mükellefiyetini üstlenip siz o eksiklere binaen yatırım yapabilirsiniz ama bu durumda işverenin size olan mükellefiyeti son bulmaktadır.

Eğer iş değiştirme nedeniyle çalışmadığınız dönemlere ilişkin prim eksiğiniz oluşmuş ise mevzuatımız uyarınca iş kaydı olmayan sürelere ilişkin isteğe bağlı geriye dönük prim yatırımı yapılamamaktadır.

Maaş almaya ne zaman hak sahibi olurum?

Merhaba.

9000 günden fazla prim yatırımım var.

19 Mart 1973 doğumluyum.

Ne zaman emekli maaşı alamaya hak sahibi olurum?

Kolaylıklar dilerim, iyi çalışmalar.

Dahil olduğunuz 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na göre prim günlerinizi doldursanız da yani 25 yıl prim yatırımı yapsanız da ki sizin süreleriniz dolmuştur maaş almak için yaşınızı beklemeniz gerekmektedir.

Doğum tarihinize binaen 57 yaşında yani 58 yaşından gün aldığınız zaman emekli maaşı almaya hak sahibi olursunuz.

Yatırımlarınız ne kadar çok süre olursa o kadar yüksek emekli maaşı alacağınız için yatırımlarınıza devam etmenizi tavsiye ederim.

Emekli olmadan önce yatırım yapmam gerekir mi?

Devrim bey iyi günler.

Ben 1978 doğumluyum.

İlk sigorta yatırımım 2005 ocak ayında başladı.

16 yıl özel sektörde ayni yerde düzenli çalıştım.

2021 mart ayında ayrıldım. Temmuz ayından itibaren de başka bir firmada çalışıyorum.

Emeklilik yaşım ne olacaktır?

Ve eğer çalışmazsam emekli olmadan önce yatırım yapmam gerekir mi?

Doğum tarihiniz nedeniyle yasaya göre 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15 yıldan fazla 25 yıldan az prim yatırımı ile de 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

Sizin doğum tarihiniz nedeniyle dahil olduğunuz emekli yaşına binaen yukarıda ifade ettiğim yıl ve yaşta emekli olmadan önce herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yoktur.

15 yıldan önce emekli çıkabilir miyim?

Merhaba Devrim Bey.

16 Mart 1970 doğumluyum.

1986 yılından bugüne 4754 gün prim yatırımın mevcut.

Bu prim yatırımı üzerinden emekli çıkabilir miyim?

Maalesef hayır.

Prim günlerinizi en az 5400 güne tamamlamanız ve 15 yıldan emekli çıkmaya hak sahibi olduğunuz 59 yaşından önceki 5 senede de en az 600 gün prim yatırmanız gerekmektedir.

Eksik günlerinizi tamamlamak adına bir yerde çalışmasanız da sigortalara başvurup, isteğe bağlı sigorta yatırarak (bil fiil süreler geçirilerek) günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Bunu biliyor musunuz?

Resmî Tatil ve Ücret şekline göre resmî tatil ücreti

Resmî Tatil ve Anma Günleri Yasasında resmî tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler.

Resmî Tatil günlerinde çalışılması halinde, bugünler için işçilerin ücretleri bir kat fazlasıyla ödenir. Bu ödemelerde esas olacak resmî tatil ücreti aşağıdaki şekilde saptanır:

(A) Ödemenin aylık olarak yapıldığı yerlerde işçiye ödenecek miktar, işçinin aylık brüt ücretinin, o ay içerisinde ilgili işyerinde normal mesai sistemine göre çalışılan işgünlerinde çalışılan saatler toplamına bölünmesi suretiyle bulunan saat başı ücretinin sekiz katıdır.

(B) Ödemenin haftalık olarak yapıldığı işyerlerinde, haftalık ücret elli iki ile çarpıldıktan sonra on ikiye bölünerek aylık brüt ücret bulunur ve yukarıdaki (A) bendinde anlatıldığı şekilde resmî tatil günü ücreti hesaplanır.

(C) Parça başı, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin resmî tatil günü ücreti son ödeme süresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesiyle hesaplanır. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, işçilerin resmî tatil günü ücreti işverence ödenir.

(Ç)Saat ücreti ile çalışan işçilerin resmî tatil günü ücreti saat ücretinin sekiz katıdır.

Bir aydan daha kısa süreli ve gündelikçi olarak çalışan işçiler için resmî tatil ücreti ödenmez.

Ancak, bu işçilerin resmî tatil gününde çalıştırılmaları halinde, ücretleri bir kat fazlası ile ödenir.

Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler ve sosyal yardımlar, resmî tatil günleri için verilen ücretlerin saptanmasında hesaba katılmaz.

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