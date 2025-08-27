13 kişi tutuklandı, bir kişiye de para cezası kesildi
Ülke genelinde gerçekleşen çeşitli suçlardan toplam 13 kişi tutuklanırken, bir kişiye de para cezası kesildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da 6-8 Ağustos tarihleri arasında N.E. (E-64) direktörü olduğu şirkete ait mülkleri, şirket hissedarının izni olmaksızın kendisi ve başka şahısların üzerine devretti.
Olayla ilgili olarak N.E. tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.
Geçitkale’de kavga
Geçitkale’de bugün saat 01:30 sıralarında içki tesiri altındaki A.E. (E-21) ile O.Z. (E-28) aralarında yaşanan kavga sonucunda çevreye rahatsızlık verdi.
Bahse konu şahıslar polis tarafından tutuklandı.
Girne’de içkili halde bağırıp, rahatsızlık verdi
Girne’de bugün saat 06:00 sıralarında Ender Yanmış (E-29) sarhoş olduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.
Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.
Büyükkonuk’ta kanunsuz avlanma
Büyükkonuk’ta dün saat 08:30 sıralarında G.K. (E-57) ova tavşanı yakalamak amacıyla 9 adet tel tuzak kurdu ve ava kapalı mevsimde kanunsuz olarak avlandı.
G.K.’ya asgari ücretin altı katı tutarında para ceza kesilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
İkamet izni bulunmayan 9 kişi tutuklandı
Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izni bulunmayan 9 kişi tutuklandı.