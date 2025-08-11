10’uncu Leymosunlular Buluşması 15 Ağustos’ta Girne Antik Liman’da
Girne Antik Liman, 15 Ağustos 2025 Cuma günü '10’uncu Leymosunlular Buluşması'na ev sahipliği yapacak.
Girne Antik Liman, 15 Ağustos 2025 Cuma günü '10’uncu Leymosunlular Buluşması'na ev sahipliği yapacak. Girne belediyesi ve Leymosun Kültür Vakfı işbirliğinde düzenlenen etkinlik, saat 19.00’da stantların açılmasıyla başlayacak.
Gece boyunca Retro Çalgıcıları saat 20.00’de, Grup Otantik ise saat 22.00’de sahne alacak. Etkinlikte çeşitli stantlar yer alırken, saat 23:00'de piyango çekilişi yapılacak.
