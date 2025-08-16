10. Leymosunlular buluşması Antik Liman’da gerçekleşti

Leymosun Kültür Vakfı’nın, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 10.’sunu

düzenlediği geleneksel Leymosunlular Şöleni, 15 Ağustos Cuma günü saat 19:00’da

Girne Antik Liman’da gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik boyunca Leymosun’a özel ürünlerin bulunduğu yiyecek içecek stantları ile el işi stantlarının hizmet verdiği akşamda, Retro Çalgıcıları ve Grup Otantik ise müzikleri ile ziyaretçilerle buluştu.

Gecenin sonunda Leymosun Kültür Vakfı’nın geleneksel piyangosu gerçekleşti.