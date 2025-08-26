1 yılda 1104 evlilik, 1047 BOŞANMA

2024’DE ‘EVLİLİK-BOŞANMA’ TABLOSU:

1104 çift evlendi, farklı yıllarda evlenen 1047 çift boşandı.

Boşanmalar ağırlıklı olarak 16 yılın üzerinde evli kalanlar arasında gerçekleşti.

Ayrılan çiftlerin 315’inin 1 çocuklu, 386’sının ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2024 yılında 1104 çift evlendi, aynı yıl 1047 çift ise boşandı.

2023’e kıyasla ayrılan çift sayısında yüzde 8,80 düşüş gerçekleşti.

Mahkemelerin 2024 yılı Faaliyet raporuna göre, ayrılan çiftlerin 732’sinin anlaşmalı boşandığı, 288 çiftin evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesiyle, 27 çiftin ise sürekli ayrı yaşama koşulu nedeniyle boşandığı kaydedildi.

Boşanmaların ağırlıklı olarak 16 yıl ve üzerinde evli kalanlar arasında olduğu kayıtlara geçti.

Raporda, Ayrılan çiftlerin 315’inin 1 çocuğu, 386’sının ise çocuksuz olduğu görüldü.

Coğrafi dağılıma göre en fazla evlilik Lefkoşa’da gerçekleşirken, Mağusa ve Girne de önde gelen şehirler arasında yer aldı.

Evliliklerden elde edilen gelirler de artış gösterdi; 2024’te 1104 çiftten 1 milyon 271 bin 81 TL damga pulu tahsil edildi. 2023 yılına göre bu rakam yaklaşık 381 bin TL artış kaydetti

732’si ‘anlaşmalı’…

2024 Faaliyet Raporu’na göre; ayrılan çiftlerin 732’si ‘anlaşmalı’ boşandı.

Bu dönemde 288 çift boşanma nedeni olarak “evlilik birliğinin temelinden sarsılması”nı gerekçe olarak gösterdi.

27 çiftin ayrılık nedeni ise “boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması”

315 çiftin 1 çocuğu var, 386’sı çocuksuz

Ayrılan çiftlerin 315’inin 1 çocuklu, 386’sının ise çocuksuz olduğu kayıtlara geçti.

Diğer veriler şöyle: 273 çiftin 2 çocuğu, 52 çiftin 3 çocuğu, 16 çiftin 4 çocuğu, 5 çiftin 5 çocuğu, çocuğu bulunuyor.

308 çift 16 yıl sonra ayrıldı

Öte yandan ayrılan çiftlerin 380’inin 16 yıldan fazladır evli oldukları belirtildi.

150’sinin 11-15 yıl, 238’inin 6 ile 10 yıl, 71’inin 5 yıl, 48’inin 4 yıl, 61’inin 3 yıl, 84’ünün 2 yıl, 87’sinin ise 1 yıl evli kaldıkları ifade edildi.

En fazla evlilik Lefkoşa’da

Resmi verilere göre; hayatını birleştiren çiftlerin 415’İ Lefkoşa’da evlendi.

Bunun yanı sıra 262 çiftin Mağusa’da, 228’sinin Girne’de evlendiği kayıtlara geçti.

Diğer dağılım şöyle: İskele: 108, Güzelyurt: 66, Lefke: 25.

1 milyon 271 bin ‘evlilik’ geliri

Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgiye göre geçtiğimiz yıl evlenen 1104 çiftten, Resim ve Ruhsatlar gelir kalemi altında evlendirme memurluklarında 1 milyon 271 bin 81 TL damga pulu tahsilatı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl bu rakam 890 bin 163 TL’ydi.