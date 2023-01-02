1.5 milyon TL “örtülü”

“Cumhurbaşkanı”nın bu yılki “örtülü bütçesi” 1.5 milyon Türk Lirası olarak kayıtlara geçti.

Ne işe yarayacak?

Bilmiyoruz!



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“KKTC Cumhurbaşkanlığı”nın toplamda 143 milyon 205 bin TL bütçesi var.



103 milyon TL’si personel ödeneği…

22 milyon TL memurlara…

44.5 milyon TL’si sözleşmeli çalışanlara…

Ve diğerleri…



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2.8 milyon TL yurt dışı yollukları var örneğin…

2.2 milyon TL temsil ve tanıtma gideri…

1.9 milyon TL kültür ve din hizmetleri, ne demekse…



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“Örtülü” ödenek doğrudan başkanın emrine verilmiş.

Nereye harcandığını elbette bilemiyoruz…

Kimse bilemez!

Daha evvelki “Cumhurbaşkanları” için de bilmiyorduk ama en azından o dönem “müzakereler” vardı.

Şimdi yok!



Ne var şimdi?

Düğün, derken, panayır, selfie var…

“Sen ne güzel bulursun gezsen Anadolu’yu” turları var…

Valilik, Belediye, muhtarlık ziyaretleri var…



Keşke “dökümü” de açıklansa “örtülü ödenek” dedikleri her neyse…

Örtü kalksa!



Kıbrıs'ın ortak yayın platformunu yaratabilseydik keşke

Kanal Sim şimdi Turk-Sat uydusundan çıkartıldı ya!

Herkes kendince finansman önerisi yapıyor.

Oysa toplumsal sorunumuz "mutlak bağımlılık"tan kurtulmak değil mi?

Her alanda şalteri Türkiye'ye bırakarak bu noktaya geldik.



Birileri ödeyemez mi?

Elbette ödeyebilir.

Ama bu yapı "sürdürülebilir" olmaz.

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Adanın güneyinde televizyon kanalları uyduda mı?

Değil!

Özel bir platform var.

Dijital…

Kıbrıs kanallarının tümü orada...

Kimi uluslararası kanallar da...

İnternet üzerinden hibrit yayıncılık yapılıyor ayrıca...

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Kıbrıs’ı yaşayan bir kültür de var tabii…

Öyle gece, gündüz, sabah, akşam ahali Yunan kanallarına kilitlenmiyor.

Bir başka ülkenin vilayeti gibi yaşamıyorlar.



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Kıbrıs'ın ortak yayın platformunu yaratabilseydik keşke...

Umarım, bunun için uğraşır gelecekte sol liderler...

Federal kültür için tek araç “kapsamlı çözüm” değil çünkü…

Hayatın içinde daha fazla müştereğe ihtiyacımız var.



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Avrupa Birliği, adanın kuzeyinde Dijital Karasal Yayıncılık Projesi çerçevesinde ortak bir dijital platform kurulması için kaynak yarattı.

3.5 milyon Euro bir destek ortaya koydu.

Tüm televizyon kanallarımızın yer alacağı yeni bir yayın platformu yaratılacak.

Herkes izleyebilecek, hem de anten ya da uyduya gereksinim duymadan…

Yeni nesil akıllı televizyonlar bu imkanı veriyor.

Proje nedense tamamlanamıyor…

“Mayıs’ta olacak” diyorlar şimdi…

Bakalım!

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İşte bu proje tamamlanana kadar Maliye televizyonlara destek olacaktı.

Olmadı!

Turk-Sat’ın “ödenemez” faturası kondu ortaya!

Kanal Sim dışındakiler ödeme sözü vermişler.

Hiç inandırıcı gelmiyor.



Kimileri diyor ki, "Maliye niye ödesin?"

Bir geçiş sürecinde ve yayın için mecra yaratılana kadar niye ödemesin?



Ülkenin ortak kaynakları sadece maaş ya da özel bir zümrenin paylaşımı için mi?

Elbette teşvik edilecek demokrasi, çok seslilik, yayıncılık...

Özel yayıncılıkla böyle bir gelir elde edilemiyorsa destek verilecek...

Ya da…

İyice çökecek bu alana mafya, havuz medyası yaratılacak, irade hiçleşecek tümüyle...



Kimilerine göre de ülkenin ortak kaynaklarından “destek” alıyorsanız, o durumda “basın özgürlüğü” tehlikeye giriyor.

Bence ilgisi yok…

Kamusal kaynakları kullanan herkes “tutsak” mı oluyor?

Sizin duruşunuz, etik değerleriniz, haysiyetiniz ve üretiminizdir önemli olan…



Uydu!



Almanya’dan bir arkadaşım, “Her sabah güne Sami’yi izleyerek başlıyorum, Kanal Sim’de” dedi.

Turk-Sat’ı yok…

İnternetten izliyor…



İngiltere’den bizim evlatlar da öyle…

İnternetten izliyorlar, Kıbrıs’ın tüm kanallarını…



Peki, Kıbrıs’ta niye böylesi bir alışkanlık yok!

Çünkü dünyanın en ağır, aksak, sorunlu internetine, en yüksek tarifeyle sahibiz…



Çünkü ‘dünyadan’ kopartıldık, sıradanlığa ve vasata teslim edildik, o nedenle…

