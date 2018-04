Yerel seçimlerde 4’lü ittifak arayışında son hafta…

7 Ocak’ın ardından oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin yerel seçimde de birlikte hareket edip, edemeyeceğine yönelik sürdürülen ‘ittifak’ görüşmelerinde tablo netleşmeye başladı. Genel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde de ilk kez denenen ittifak arayışında 4 siyasi partinin izleyeceği yol şekilleniyor.

7 Ocak’ın ardından oluşan CTP, HP, TDP, DP 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin yerel seçimde de birlikte hareket edip, edemeyeceğine yönelik sürdürülen ‘ittifak’ görüşmelerinde tablo netleşmeye başladı.

Genel seçimlerde olduğu gibi, yerel seçimlerde de ilk kez denenen ittifak arayışında, 4 siyasi partinin izleyeceği yol şekilleniyor.

Siyasi partiler, şu ana kadar 3 yöntem üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde hangi siyasi partinin nerede aday çıkaracağının yanı sıra desteklenecek bağımsız adaylar ve bölgeler belirlenmeye çalışılıyor.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın: “4’lü ittifakta 16-17 bölgede CTP’li belediye başkanlarına destek verilecek”

CTP ve HP’de aday başvuruları yarın başlıyor…

Haftalardır hem komiteler hem de genel başkanlar düzeyinde görüşmeleri sürdüren koalisyon ortakları, aday belirme sürecini başlatıyor.

CTP ve HP’de aday başvuruları yarın alınmaya başlayacak…

Adayların yapacağı başvuruların ardından son sözü Parti Meclisi söyleyecek, yapılacak toplantının ardından da belediye başkan adayları açıklanacak.

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara: “10 noktada, dört partinin birlikte hareket etmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok”

Orçan tamam, Harmancı ile ilgili görüşmeler sürüyor…

Yapılan görüşmelerde TDP’nin Lefkoşa’da mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın desteklenmesi yönünde talebi olduğu, ancak bu konuda henüz yüzde yüz konsensüsün sağlanmadığı öğrenildi.

Bununla birlikte DP’li Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın desteklenmesinin kararlaştırıldığı, Orçan dışında DP’nin bir bölge ile ilgili de destek talebi bulunduğu elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin: “7-8 bölgede HP adayı desteklenecek”

Parti yetkilileri: Tablo şekilleniyor

YENİDÜZEN’e konuşan parti yetkilileri uzlaşıya çok yakın olan görüşme detaylarını paylaştı, şu an için netlik kazanmayan sayılar belirtildi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yapılan görüşmelerde 16-17 bölgede CTP’li belediye başkanlarının, 10-11 bölgede işbirliği çerçevesinde belirlenecek adayların destekleneceğini söyledi. “Desteklenecek adayların” bağımsız ya da kendi partilerine mensup olabileceğini kaydeden Sorakın çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin ise birkaç bölgede tam anlaşma sağlanmasa da 7-8 bölgede HP adaylarının desteklenmesinin kararlaştırıldığını ifade ederek, “Karma sistem gibi ittifak oldu. Bazı yerlerde parti logosu ile çıkarılan adaylar, bazı yerlerde ise bağımsızlar adaylar desteklenecek. Bazı bölgelerde aday çıkarılmayacak, partiler yarışacak. Olumlu hava bu hafta sonuçlanacak.” dedi.

PARTİ YETKİLİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“4’lü ittifakta 16-17 bölgede CTP’li belediye başkanlarına destek verilecek”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partide adaylık sürecinin yarın başlatılacağını açıkladı.

Yerel seçimler için ‘ittifak’ görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Sorakın, 16-17 bölgede CTP’li belediye başkanlarının, 10-11 bölgede işbirliği çerçevesinde belirlenecek adayların destekleneceğini söyledi. “Desteklenecek adayların” bağımsız ya da kendi partilerine mensup olabileceğini kaydeden Sorakın çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sorakın, bölgeler ve çıkarılacak adaylarla ilgili olarak birkaç ‘pürüzlü’ nokta olduğunu, görüşmelerin bu hafta genel başkanlar düzeyinde devam edeceğini belirtti.

Seçim sürecine yönelik bilgi de veren Sorakın, tüzüğe göre tek aday olsa dahi başvuru sürecinin başlatıldığını, müracaatların alınmasının ardından birden çok aday olması halinde ön seçime gidileceğini dile getirdi.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin:

“7-8 bölgede HP adayı desteklenecek”

HP Genel Sekreteri Yenal Senin ise, birkaç bölgede tam anlaşma sağlanmasa da 4’lü ittifak görüşmelerinde sona gelindiğini belirtti, adaylık sürecinin yarın başlatılacağını söyledi.

18 Nisan Çarşamba gününe kadar başvurusu sürecinin devam edeceğini dile getiren Senin, Parti Meclisi’nde Perşembe günü onaylanacak isimlerin, Cuma günü de açıklanacağını kaydetti.

Senin, sayıların tam netleşmediğini ancak yapılan görüşmelerde 7-8 bölgede HP, 12-13 bölgede ise CTP adaylarının desteklenmesinin kararlaştığını ifade etti.

Senin, TDP’nin Lefkoşa’da mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı’nın desteklenmesi yönünde talebi olduğunu, ancak bu konuda henüz yüzde yüz konsensüsün sağlanmadığını dile getirdi.

DP ile ilgili de mevcut Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan dışında bir bölge ile ilgili de destek talebi bulunduğunu söyleyen Senin, görüşmelerin bu hafta içerisinde sona ermesinin planlandığını kaydetti.

Senin, 3-4 bölgede ‘bağımsız’ adayların desteklenmesi, bazı bölgelerde de her partinin aday çıkarmasının konuşulduğunu ifade etti.

“Karma sistem gibi ittifak oldu. Bazı yerlerde parti logosu ile çıkarılan adaylar, bazı yerlerde ise bağımsızlar adaylar desteklenecek. Bazı bölgelerde aday çıkarılmayacak, partiler yarışacak. Olumlu hava bu hafta sonuçlanacak.” dedi.

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara:

“10 noktada, dört parti birlikte”

TDP Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Hoşkara ise 28 belediye içerisinden yaklaşık 10 noktada, dört partinin birlikte hareket etmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı görülmediğini kaydetti.

Hoşkara, Lefkoşa’da birlikte hareket etme zemini olmasına karşın Mağusa’da bunun sağlanamadığını belirtti.

“Merkezi yönetimde koalisyon kurmanız, yerel yönetimlerin her noktasında da beraber hareket edebileceğiniz anlamına gelmez” diyen Hoşkara, aksi durumda zorlayıcı olmanın faydasından çok zarar getirebileceğine dikkat çekti.

Hoşkara açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim açımızdan yeni bir durum yoktur. Biz çalışmalarımızı 15 gün önce bitirdik ve başkanlara devrettik. Hangi durumda olduğumuzu tespit ederek, önerilerimizi de söyledik. Geriye kalan süreci başkanlar tamamlayacaktı.

Geçtiğimiz hafta bir görüşmeleri oldu fakat bu işi sonuçlandırma noktasına gelmedi. Bu hafta sonu bu işin sonuçlandırılacağı yönünde başkandan bilgi aldım. Ama hangi noktaya geldiğini şu an bilmiyorum.

Çeşitli bölgelerle ilgili geçen bazı isimler var, komitelerde, dört partinin Lefkoşa’da birlikte hareket etme zemini olduğu görüldü. Mağusa’da dört partinin birlikte hareket etme zemini olmadığı görüldü fakat bu da sıkıntıya nende olmadı. Mağusa’da dört partinin birlikte hareket etme zemini yoktur ve partilerin dördü de bunu anlayışla karşıladı.

Yaklaşık 10 noktada dört partinin birlikte hareket etmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok gibi görülüyor. Bunu daha yukarıya taşıyıp taşıyamama ise başkanların yaptığı görüşmeler netleştirecek.

Parti logosu ile aday çıkılması ve bu adayların desteklenmesi, bağımsız adaylar veya ortak yol bulunamayan ama dört siyasi partinin de aday çıkaracağı noktalar olmak üzere birkaç yöntem izleniyor. Komitelerin yaptığı çalışmalarda 28 belediyede de hep birlikte hareket etmenin ve aynı tavrı sergilemenin mümkünatı olmadığı, bunun da peşine düşmenin bir anlamı olmadığı en başından konuşulmuştu. Merkezi yönetimde koalisyon kurmanız, yerel yönetimlerin her noktasında da beraber hareket edebileceğiniz anlamına gelmez. Bunun da her belediye sınırları içerisinde karşılığı olmaz. Her yerelin belirli dinamikleri var ve bunu da üst düzeyde bir karar ile yapay olarak zorlamak, faydadan çok zarar yaratacak…”