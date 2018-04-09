Yerel seçimler 1 Temmuz'da

Meclis Genel Kurulu, Yerel Seçimlerin 1 Temmuz'da gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak Secim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasasını oyçokluğu ile onayladı

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISI’YLA İLGİLİ TEZKERE ONAYLANDI

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okutuldu.

ÇAVUŞOĞLU

Tezkere üzerine ilk sözü UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu aldı. Çavuşoğlu, yerel seçimlerin haziranın sonundan 1 Temmuz’a alınmasıyla büyük bir zaman kaybı olmayacağını, Yüksek Mahkeme’nin de olumsuz görüş vermediğini belirtti.

Söz konusu yasanın gerekçesinde Yenierenköy Belediyesi’nin de yer aldığını belirten Çavuşoğlu, “Konuştuğumuz konuların altı doldurulamadı. Biz bu nedenle değişikliğe onay vermeyeceğiz. Oyumuz ret. Erenköy Belediyesi sorunu çözülmeli. 1 Temmuz’ a itirazımızın sebebi çalışmaların tamamlanıp bize ulaştırılmaması” dedi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.